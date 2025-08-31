Секретный код генетического тестирования: вот что поможет узнать ваши заболевания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Наука

Генетическое тестирование часто оставляет пациентов и врачей в растерянности, когда речь идет о редких мутациях ДНК и их влиянии на здоровье.

днк
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
днк

Недавнее исследование предложило решение этой проблемы, разработав метод, который точно оценивает вероятность развития заболеваний. Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай применили искусственный интеллект, сочетая его с повседневными лабораторными анализами, такими как проверка холестерина или функции почек.

Это позволило перейти от простых "да/нет" ответов к более детальной шкале рисков. Результаты работы, опубликованной 28 августа в журнале Science, основаны на анализе электронных медицинских карт и могут изменить подход к персонализированной медицине.

В эксперименте использовалось машинное обучение для обработки данных более миллиона пациентов, чтобы создать модели для десяти распространенных недугов, включая гипертонию, диабет и онкологические заболевания.

Такой подход учитывает реальные показатели здоровья, делая прогнозы более точными и применимыми на практике. Исследователи отметили, что некоторые генетические вариации, ранее классифицированные как неопределенные, на самом деле несут больший риск, в то время как другие могут быть менее опасными, чем считалось.

Авторы подчеркивают, что их инструмент не заменяет врачебную экспертизу, но служит полезным ориентиром. Он помогает решать, стоит ли проводить дополнительные обследования или начинать профилактику, тем самым избегая ненужных стрессов или упущенных возможностей. В перспективе это может улучшить качество жизни, особенно для тех, у кого выявлены редкие изменения в геноме.

Сейчас команда работает над расширением метода, чтобы охватить больше состояний и учитывать разнообразие популяций. Они надеются, что в будущем такой подход станет стандартом, помогая людям лучше ориентироваться в генетической информации и принимать обоснованные решения о здоровье.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
