Камень весом в 25 тонн и след великана — раскопки в в Херефордшире обещают переписать миф о короле Артуре

4:01
Наука

Археологи Великобритании начали первые в истории раскопки знаменитого Камня короля Артура — древней гробницы в Херефордшире, окутанной легендами и мифами. Этот памятник, появившийся задолго до артуровских сказаний, до сих пор хранит множество загадок, и теперь у учёных появилась возможность приблизиться к их разгадке.

Камень короля Артура
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Камень короля Артура

Древнее наследие Золотой долины

Могильник расположен в живописной Золотой долине, неподалёку от деревни Дорстон. Сооружение представляет собой девять вертикальных камней, на которых лежит массивная плита весом свыше 25 тонн.

Возраст памятника, по предварительным данным, составляет от 3700 до 2700 годов до нашей эры. Это одна из наиболее внушительных неолитических гробниц Британии, которая до настоящего времени оставалась нетронутой.

Учёные отмечают, что в древности гробница была частью длинного кургана — земляного холма, скрывавшего каменную камеру. Сегодня от него остались лишь фрагменты, однако даже в таком виде сооружение поражает масштабом.

Легенды и предания о Камне

Со временем место оказалось вплетено в народное предание о короле Артуре. Согласно мифу, именно здесь легендарный воин победил великана. Когда тот упал, его локоть оставил глубокий след на одном из камней. Эти истории появились ещё в раннем средневековье, превратив неолитический памятник в часть кельтского эпоса.

Позднее к Камню добавились новые культурные ассоциации. Считается, что именно он вдохновил писателя Клайва Льюиса на описание каменного стола в знаменитой книге "Лев, колдунья и платяной шкаф". Таким образом, древний объект стал связующим звеном между археологией, легендами и мировой литературой.

Первые шаги археологов

В прошлом году специалисты исследовали окрестности памятника, однако к самой гробнице до сих пор не прикасались. Теперь ситуация изменилась. За дело взялась команда археологов Манчестерского университета. Их цель — понять, как именно была устроена гробница и какое значение имела в жизни неолитического общества.

"Камень Артура — один из выдающихся доисторических памятников этой страны, расположенный в захватывающем дух месте, но до сих пор малоизученный. Наша работа направлена на то, чтобы вернуть ему его законное место в истории неолитической Британии", — сказал профессор Джулиан Томас.

Исследования помогут установить не только технологию строительства, но и ритуальные практики, связанные с этим объектом.

Скрытые возможности раскопок

Археологи надеются найти под плитами следы древних погребений, остатки керамики или орудий, которые помогут воссоздать картину жизни людей, воздвигавших монумент. Подобные находки могут стать важным источником знаний о религиозных верованиях и социальных структурах Британии каменного века.

Кроме того, учёные рассчитывают получить новые данные о связях древних сообществ. Возможно, строители Камня короля Артура были частью более широкой культурной традиции, объединявшей запад Англии и Уэльс.

Памятник, соединяющий эпохи

Сегодня Камень короля Артура остаётся не только объектом археологического интереса, но и важной частью культурного ландшафта Британии. Для местных жителей он связан с легендами и фольклором, а для исследователей представляет ключ к пониманию неолитической эпохи.

То, что гробница столь долгое время оставалась неизученной, лишь усиливает её значимость. Раскопки открывают возможность взглянуть на памятник с новой стороны и соединить мифы с фактами, а предания с археологическими данными.

Уточнения

Фолькло́р (англ. folk-lore - "народные знания") — устное словесное (мифы, легенды, сказки и т. п.) и музыкальное народное творчество, также словесно-музыкальные и музыкально-хореографические народные произведения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
