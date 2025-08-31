Чума Юстиниана: мир наконец-то узнал причину первой пандемии в мире

Ученые наконец-то нашли неопровержимые генетические подтверждения присутствия бактерии, ответственной за первую известную пандемию в истории человечества.

Исследование, проведенное международной группой из Университета Южной Флориды и Флоридского Атлантического университета совместно с коллегами из Индии и Австралии, выявило следы Yersinia pestis в Восточном Средиземноморье — регионе, где чума Юстиниана впервые была задокументирована почти полторы тысячи лет назад.

Это открытие, сделанное в братской могиле древнего города Джераш в Иордании, ставит точку в давних спорах о причинах катастрофы, унесшей миллионы жизней и перевернувшей ход истории.

Работа, изложенная в двух недавно опубликованных статьях, не только подтверждает роль бактерии в пандемии 541-750 годов, но и проливает свет на эволюцию инфекций.

Генетический анализ показал, что штаммы Yersinia pestis, найденные в захоронениях, были почти идентичны, что указывает на молниеносное распространение болезни. Это открытие важно не только для историков, но и для понимания современных угроз, поскольку чума все еще встречается в мире. Например, в июле текущего года в Аризоне зафиксирован летальный случай легочной формы инфекции, а в Калифорнии недавно выявили еще одно заражение.

Исследователи подчеркивают, что отсутствие прямых биологических доказательств ранее вынуждало полагаться только на исторические записи, но теперь картина стала полной. Они отмечают, что Джераш, как ключевой торговый центр Византийской империи, превратился в место массовых захоронений, отражая хаос, вызванный эпидемией. Это подчеркивает, как городские пространства и миграции способствовали распространению болезни.

В более широком контексте ученые изучили эволюцию Yersinia pestis, проанализировав сотни геномов из разных эпох. Выяснилось, что последующие пандемии, включая "Черную смерть", возникали независимо, выходя из природных резервуаров у животных, в отличие от COVID-19, которая распространялась преимущественно между людьми. Такая повторяемость подчеркивает, что пандемии — это не разовые события, а цикличные явления, связанные с урбанизацией и изменениями среды.

Открытие также несет послание о нашей уязвимости. Исследователи предполагают, что изучение древних захоронений, таких как в Джераше, помогает понять, как общества справлялись с кризисами, и может подсказать стратегии для будущих угроз. Сейчас команда расширяет работу, исследуя образцы из Венеции и других мест, чтобы глубже разобрать эволюцию патогенов и эффективность исторических мер по контролю над инфекциями.

Это не просто археологическая сенсация — это напоминание о том, что болезни, уносившие жизни веков назад, все еще актуальны. Ученые надеются, что их находки помогут в разработке мер по предотвращению новых вспышек, подчеркивая связь между прошлым и настоящим в борьбе за здоровье человечества.

Уточнения

Иорда́ния — государство на Ближнем Востоке.

