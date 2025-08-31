Геном супергероя: ученые смогли добиться регенерации для людей

Ученые открыли новый механизм, который помогает клеткам справляться с повреждениями, но он может иметь и негативные последствия

В ходе исследований на лабораторных мышах специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинского колледжа Бейлора выявили процесс, позволяющий старым клеткам быстро избавляться от ненужных компонентов и переходить в состояние, близкое к стволовым. Этот механизм, названный катартоцитозом, происходит в ответ на травмы и способствует ускоренному восстановлению тканей.

Работа, опубликованная в онлайн-версии журнала Cell Reports, фокусируется на том, как клетки реагируют на повреждения, вызванные инфекциями или воспалениями.

По мнению авторов, катартоцитоз представляет собой быстрый способ очистки, который позволяет клеткам сбросить зрелые функции и сосредоточиться на регенерации. Однако этот процесс не всегда идеален и может привести к осложнениям.

Исследователи отметили, что катартоцитоз тесно связан с ранее описанным явлением палигеноза, когда поврежденные клетки перепрограммируются в более примитивное состояние для быстрого деления. В отличие от стандартных методов утилизации отходов внутри клетки, катартоцитоз включает выброс мусора наружу, что ускоряет восстановление, но иногда вызывает хаос.

Несмотря на преимущества, такой подход несет риски. Ученые предполагают, что беспорядочная очистка может усиливать воспаления и способствовать развитию рака, особенно при хронических повреждениях.

Например, в случае инфекций вроде Helicobacter pylori, этот механизм может усугублять проблемы, создавая среду для мутаций.

Авторы подчеркивают, что понимание катартоцитоза открывает пути для новых стратегий в медицине. Они разработали инструменты для выявления этого процесса, что может помочь в ранней диагностике предраковых состояний. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы уточнить, как контролировать этот механизм и минимизировать его вредные эффекты.

Работа финансировалась различными грантами, включая поддержку от Национальных институтов здравоохранения и других организаций. Результаты подчеркивают важность изучения клеточных реакций для улучшения лечения заболеваний.

