Галеон-призрак стал яблоком раздора: Испания, Колумбия и Боливия спорят за кости и монеты

3:48
Наука

В XVIII веке в водах Карибского моря погиб испанский галеон "Сан-Хосе". Почти три столетия он оставался скрытым на глубине, пока колумбийские военные не смогли сделать уникальные фотографии корабля. Сегодня находка вызывает интерес не только археологов и историков, но и государств, претендующих на сокровища.

Затонувший галеон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Затонувший галеон

Тайна кораблекрушения

В 1708 году галеон, принадлежавший испанской короне, перевозил богатства из Нового Света ко двору короля Филиппа V. На его борту находились сотни членов экипажа и, как предполагается, не менее 200 тонн золота, серебра и изумрудов. Однако путешествие закончилось трагически: британский флот атаковал судно, и "Сан-Хосе" ушёл на дно. Из 600 человек выжили лишь немногие.

Подводные исследования

Впервые обломки удалось обнаружить только в 2015 году. Но лишь сейчас технологии позволили рассмотреть галеон с беспрецедентной точностью. На глубине около 950 метров у побережья Колумбии к месту крушения отправили четыре беспилотных аппарата. Они показали, что корпус корабля сохранился, хотя он покрыт водорослями и моллюсками.

Пушки покоятся рядом с фарфоровой и глиняной посудой, стеклянными бутылками и золотыми изделиями. На кадрах особенно хорошо видна носовая часть, а также детали каркаса корпуса.

Новые открытия у берегов Картахены

Помимо "Сан-Хосе" военные исследователи нашли ещё два затонувших корабля. Один из них относится к колониальной эпохе, другой — к постколониальному периоду. Эксперты утверждают, что теперь у Колумбии есть возможность создать уникальную коллекцию морских находок.

Власти страны заявили, что рассматривают возможность организации музея кораблекрушений. Он станет важным культурным объектом и позволит познакомить мир с историей морских торговых маршрутов Карибского бассейна.

Судьба сокровищ и международный спор

Несмотря на историческую ценность находки, главным предметом обсуждения остаются богатства, которые перевозил "Сан-Хосе". Их стоимость оценивается в миллиарды долларов по нынешним меркам.

Колумбия считает, что корабль, найденный в её территориальных водах, является частью национального культурного наследия. Это значит, что содержимое нельзя продавать или вывозить. Испания, напротив, уверена, что сокровища принадлежат ей, ведь судно было частью испанского флота.

К спору подключились и индейцы кхара-кара из Боливии. Они утверждают, что именно их предков заставляли добывать драгоценные металлы для Испании, поэтому именно они вправе претендовать на найденные ценности.

Технологические вызовы

Извлечение галеона остаётся серьёзной научной проблемой. Глубина почти в километр делает подъём крайне сложным. Пока что речь идёт лишь о фиксации и сохранении состояния обломков.

Колумбийские власти обозначили ещё 13 районов у побережья Картахены, которые намерены исследовать с помощью новейшей техники. Возможно, там покоятся и другие корабли, затонувшие в разные эпохи.

Перспективы

История "Сан-Хосе" объединяет драму морского боя, культурное наследие и современные споры о праве собственности. Сегодня этот корабль становится не просто объектом археологических исследований, но и символом исторической памяти Карибского региона.

Уточнения

Галео́н (галио́н, увеличительная форма исп. galeon, от лат. galea) — большое многопалубное парусное судно XVI-XVIII веков с достаточно сильным артиллерийским вооружением, использовавшееся как военное и торговое.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
