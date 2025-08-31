Ученые недавно сделали открытие, которое добавляет новых красок к истории древних рептилий

Ученые недавно сделали открытие, которое добавляет новых красок к истории древних рептилий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Исследование, вышедшее в журнале Nature 27 августа, показало, что вид Spicomellus afer — один из самых загадочных динозавров — обладал чертами, которые ставят под сомнение устоявшиеся теории эволюции.

Этот древний обитатель средней юры, живший более 165 миллионов лет назад на территории современного Марокко, имел хвостовое оружие, появившееся задолго до аналогичных у других видов, а также необычный костный нарост с длинными выступами по бокам шеи.

Первоначальное описание Spicomellus было дано в 2021 году на основе одной кости, но свежие раскопки позволили раскрыть больше деталей. Палеонтологи обнаружили, что у этого существа костные образования срастались с ребрами, создавая уникальную структуру, которой нет у других позвоночных — ни современных, ни вымерших. Некоторые из этих наростов достигали 87 сантиметров в длину и, вероятно, были еще больше при жизни, образуя защитный или демонстрационный слой.

Профессор Сюзанна Мейдмент из Лондонского музея естественной истории и Бирмингемского университета подчеркнула, что такое сложное оснащение у раннего представителя группы указывает на необходимость пересмотреть эволюционные пути этих животных. По ее мнению, это подчеркивает значимость находок в Африке и стимулирует дальнейшие исследования.

Другой участник проекта, профессор Ричард Батлер из Бирмингемского университета, добавил, что изучение этих окаменелостей вызвало настоящее изумление, поскольку динозавр не похож ни на что известное. Он отметил, что это открытие опровергает многие прежние представления об анкилозаврах и их развитии.

Ученые предполагают, что такие наросты могли использоваться для привлечения партнеров или устрашения конкурентов, в отличие от более поздних видов, где броня, скорее всего, эволюционировала для защиты от хищников. С ростом угрозы от крупных хищников в меловой период, а также от других животных, упрощение брони, возможно, стало адаптацией к выживанию.

Хвостовое вооружение, судя по сохранившимся частям скелета, также присутствовало у Spicomellus, что говорит о раннем появлении ключевых приспособлений. Хотя хвост не полностью сохранился, сросшиеся позвонки намекают на наличие булавы или похожего инструмента, типичного для более молодых видов.

Профессор Дрисс Уархаш из Университета Сиди Мохамеда Бен Абделлы в Марокко указал, что это исследование способствует развитию местной науки и открывает новые горизонты для открытий в регионе. Окаменелости были обработаны в Марокко с помощью современного оборудования, предоставленного международными партнерами, и сейчас хранятся там.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

