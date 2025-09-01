Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света

Российские археологи вновь порадовали любителей истории: удалось найти десять берестяных грамот, датируемых XII-XV веками. Каждая из них стала отдельной загадкой для исследователей и подарила новые штрихи к картине жизни Древней Руси. Лингвисты не только расшифровали тексты, но и подробно рассказали о процессе работы, который нередко напоминал детективное расследование.

Берестяная грамота

Где нашли новые грамоты

Традиционный отчет археологов, начатый еще академиком Андреем Зализняком, в последние годы проводится онлайн. На сей раз Алексей Алексеевич Гиппиус, доктор филологических наук, представил результаты в Zoom-формате.

Восемь грамот были обнаружены в Великом Новгороде, одна — в Старой Руссе, и впервые в истории — в Переславле-Рязанском.

"Рязань стала 13-м городом с грамотами. И это очень важное пополнение географии берестяных грамот", — отметил Алексей Гиппиус.

Самая ранняя находка относится к началу XII века, а самая поздняя — к XV веку.

Криминальная история на бересте

На Ильиной улице в Новгороде нашли грамоту №1137 второй половины XIV века. В тексте говорится о "тате" — воре. Управляющий жалуется господину, что преступника "перемчали за робеж до Хотуня" и теперь он вне досягаемости. Судя по всему, речь идет о передаче вора судебным властям, которые отправили его на разбирательство.

Автор письма просит господина приехать лично, так как теперь дело предстоит решать в суде.

Древнерусская "банкнота"

Грамота №1141 удивила своей краткостью: на бересте всего лишь запись "три векши". Векша была самой мелкой денежной единицей IX-XIII веков и соответствовала одному грамму серебра. Археологи в шутку назвали находку "древней банкнотой".

Письмо о голоде

Еще одна находка — грамота №1140, датируемая началом XIII века. Свернутая полоска бересты содержала жалобу: в лесу нет добычи, из-за чего люди не смогли отправить человека с данью. Исследователи связали текст с голодным 1215 годом, который упоминается в летописях.

Загадочное имя Шелва

Грамота из Старой Руссы (№52) представляет собой список мужских имен и товаров, которые им принадлежали. Особый интерес вызвало тюркское имя Шелва. Оно встречается в летописях и бытовало на Руси в XII-XVIII веках. Используемая мера веса — берковеск — чаще всего применялась при продаже соли.

Апокалиптические ожидания

В Рязани нашли берестяную грамоту середины XV века. Она оказалась Пасхалией — церковным календарем праздников, составленным до 7000 года "от сотворения мира". На Руси того времени бытовало убеждение, что именно тогда наступит конец света. В грамоте упоминается 1459 год, и текст отражает эсхатологические ожидания эпохи.

Исчезнувший текст

Одной из сенсаций года стало прочтение грамоты №13, найденной еще в 1952 году. Когда ее развернули, текст, написанный чернилами, исчез на глазах археологов.

Многие годы она оставалась "пустой", пока современные методы не позволили восстановить надписи. Оказалось, что это иск, в котором некий Григорий требует вернуть долги зерном, хмелем, льном и деньгами.

Украинская находка

Завершая отчет, Гиппиус поздравил украинских коллег с открытием в Полонном Хмельницкой области. Там нашли свинцовую грамоту XI-XII веков. Пока она находится у реставраторов, и специалисты ждут первых расшифровок.

Семь десятилетий открытий

В 2025 году исполнилось 74 лет со времени находки первой берестяной грамоты в Новгороде. С тех пор археологи извлекли из земли более тысячи таких документов. Они рассказывают о повседневной жизни людей, которая не попала в летописи, но сохранилась на хрупкой бересте.

"Через эти древние документы до нас дошли голоса, характеры, традиции русских людей, живших задолго до нас", — подчеркнул Алексей Гиппиус.

Уточнения

Гра́мота (греч. γράμματα - письмо, писчая бумага) — на Руси X-XVII веков и в некоторых других средневековых славянских государствах — деловой документ (главным образом, так называли акты) и письма (официальные и частные).

