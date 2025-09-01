Космические лучи проберутся в тайники Цинь Шихуанди — гробница может раскрыть древнюю угрозу

3:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Гробницу императора Цинь Шихуанди, которую охраняет знаменитая "Терракотовая армия", ученые планируют исследовать необычным способом — с помощью космических лучей. Такой метод позволит не нарушать структуру захоронения и сохранить исторические ценности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гробница Цинь Шихуанди

Тайны гробницы первого императора Китая

Согласно древним легендам, внутри захоронения могут находиться смертельные ловушки, а также карта с реками, наполненными жидкой ртутью. Именно поэтому власти Китая долгое время не разрешали масштабные раскопки, опасаясь повредить артефакты или утратить часть культурного наследия.

Почему не проводят традиционные раскопки

После обнаружения "Терракотовой армии" выяснилось, что статуи воинов теряют свой изначальный цвет при контакте с воздухом. Это стало одной из причин осторожного отношения к вскрытию гробницы. Чтобы обойти проблему, ученые предложили использовать современную технологию — мюонную томографию.

Что такое мюоны и как они работают

Мюоны — это субатомные частицы, которые появляются при столкновении космических лучей с атмосферой Земли. Их особенность заключается в том, что они могут проникать глубоко под землю, проходя сквозь камень и металл. На основе их движения можно создавать рентгеноподобные изображения даже на глубине до километра.

Опыт применения технологии в других странах

Подобный метод уже доказал свою эффективность: в 2017 году с его помощью ученые обнаружили скрытую комнату внутри Великой пирамиды в Гизе. Теперь исследователи надеются применить его и к одному из самых загадочных объектов Китая.

Инициатива китайских физиков

Идея мюонного сканирования гробницы принадлежит физику Юаньюань Лю из Пекинского педагогического университета и ее коллегам. Обычно они применяют эту технику в Китайской подземной лаборатории Цзиньпин, расположенной на глубине 2400 метров в провинции Сычуань. Там ведутся исследования темной материи.

Как будет проходить сканирование

Чтобы получить четкое изображение структуры гробницы, ученые предложили установить как минимум два мюонных детектора. Каждый из них по размеру сопоставим со стиральной машиной и должен находиться в пределах 100 метров от гробницы. По расчетам, для сбора достоверных данных потребуется не менее года.

Состояние подземных помещений

Археологи считают, что большая часть помещений гробницы сохранилась в целости. Компьютерное моделирование, проведенное группой доктора Лю, подтверждает эту версию и дает надежду на то, что подземные тайники императора удастся изучить без разрушений.

"Терракотовая армия" как символ

Мавзолей Цинь Шихуанди в Сиане известен всему миру благодаря тысячам терракотовых статуй воинов и их лошадей. Всего их насчитывается не менее 8100. Этот грандиозный проект стал символом могущества первого императора Китая, который в 221 году до н. э. объединил разрозненные земли и создал империю, просуществовавшую почти две тысячи лет.

Уточнения

Гробница - форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия. Этот термин соответствует латинскому "sepulcrum", греческому "крипта", английскому "tomb".

