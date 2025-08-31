Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов
Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него
Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой
Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене
5 секунд до падения: Франсуа Райхельт и его последний полет с Эйфелевой башни

Учёные объяснили тайну волн, пугающих моряков веками

2:57
Наука

Блуждающие волны, или волны-убийцы, долгие годы оставались загадкой для науки. Моряки рассказывали о внезапных гигантских стенах воды, возникающих ниоткуда, но доказательств этому долго не находилось. Всё изменилось 1 января 1995 года, когда нефтяная платформа "Драупнер" в Северном море зафиксировала удар волны высотой около 25 метров. Это событие, известное как "волна Драупнера", стало первым официальным подтверждением реальности этих феноменов.

Штормовая волна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Штормовая волна

С тех пор учёные пытались понять, каким образом рождаются такие аномальные образования. Ранее считалось, что причиной служат исключительно нелинейные эффекты — редкое совпадение фаз и усиление отдельных колебаний.

Однако международная исследовательская группа под руководством Франческо Феделе решила проверить эти представления с помощью масштабного анализа. Их работа, опубликованная в журнале Nature Scientific Reports, показала: истоки волн-изгоев гораздо сложнее и менее "мистичны", чем полагали раньше.

Команда исследовала более 27 500 записей о волнах в Северном море, собранных за 18 лет. Эти данные включали характеристики по высоте, частоте и направлению. Такой массив позволил проследить закономерности, которые скрывались за отдельными эпизодами. Выяснилось, что ключевую роль играет сочетание линейной фокусировки и нелинейных взаимодействий второго порядка. Другими словами, волны-изгои появляются не из "ничего", а как результат пересечения и усиления нескольких процессов, которые вместе концентрируют энергию в определённой точке.

Учёные также отмечают: каждая блуждающая волна имеет уникальный "отпечаток пальца" — набор факторов, по которым можно определить её происхождение. Это открытие крайне важно для морской индустрии. Суда и платформы продолжают сталкиваться с риском экстремальных волн, и понимание их природы помогает создавать более надёжные конструкции и прогнозировать опасные ситуации.

Феделе и его коллеги применяют методы машинного обучения для анализа массивов данных и прогнозирования появления волн-изгоев. Это даёт шанс в будущем заранее предупреждать капитанов судов и операторов морских сооружений о вероятности экстремальной волны. Таким образом, то, что когда-то считалось аномалией или морским мифом, теперь рассматривается как естественный элемент динамики океана.

Главный вывод исследования: блуждающие волны не нарушают законы физики. Они рождаются из вполне объяснимых процессов, и хотя остаются редким явлением, называть их "аномальными" уже не корректно.

Уточнения

Волна Драупнера (также англ. New Year's wave — «новогодняя волна») — первая в истории волна-убийца, которая была зафиксирована измерительным прибором. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Беспилотники ВСУ атакуют Белгородскую область: итоги последнего дня лета
Тайна в дыму: ВСУ избегает боев, но что еще скрывает тактика боевиков
Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд
15 простых идей, которые меняют кухню до неузнаваемости почти даром
Секрет зарождения жизни скрывался на дне океана: открытие поражает
Эти три безалкогольных напитка могут лишить вас прав, даже если вы абсолютно трезвы
Даниил Медведев пошёл на радикальные меры после поражения на US Open
Автомобили-миллионники: какие модели ездят больше всех, а какие пылятся в гараже
Картошка, которую невозможно остановиться есть: всего одна хитрость в процессе варки
Российский теннисист в ярости из-за штрафа за мат про самого себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.