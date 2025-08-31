Генетический код мамонтов: новое исследование раскрывает тайны древних гигантов Мексики

Задолго до появления международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса, расположенного к северо-востоку от Мехико, в этом районе находилось озеро Шальтокан и богатая экосистема доисторических животных.

Когда в 2019 году началось строительство аэропорта, обнаружилось не менее 110 особей мамонтов и множество других ископаемых животных.

Исследования мамонтов

Палеонтологи полагают, что найденные мамонты были генетически схожи с колумбийским мамонтом (Mammuthus columbi), который обитал в Северной и Центральной Америке, в отличие от шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius), мигрировавшего из Евразии и встречающегося в основном в Канаде и США. Происхождение колумбийского мамонта остается загадочным, но предыдущие исследования предполагали, что он мог возникнуть в результате гибридизации шерстистых мамонтов с степными мамонтами (Mammuthus trogontherii) 800 000-400 000 лет назад.

Новое исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, изменило представление об этих мамонтах, основываясь на анализе митохондриальной ДНК, полученной из найденных останков во время строительства аэропорта и раскопок в районе Тультепека с 2016 по 2019 год.

Извлечение ДНК в тропическом климате — довольно сложная задача, так как она плохо сохраняется в тепле. Это контрастирует с образцами ДНК шерстистых и степных мамонтов, найденными на Крайнем Севере. Использование митохондриальной ДНК из зубов помогло обойти эту проблему, но дало возможность изучить только материнскую линию, что может не отражать полное генетическое разнообразие, пишет planet-today.

Исследование показало наличие отдельной митохондриальной линии мексиканских мамонтов, названной кладой 1G. Эта клада отличается от других североамериканских мамонтов. Внутри 1G были выделены дополнительные группы, которые продемонстрировали более глубокую генетическую дивергенцию, чем ожидалось. На удивление, дивергенция внутри клады 1G оказалась такой же значительной, как и между другими основными линиями североамериканских мамонтов.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.



