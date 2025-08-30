Двойная кора — миф? Новое исследование раскрывает, на чём держатся массивные Гималаи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Согласно новому научному исследованию, столетняя гипотеза, объясняющая, каким образом азиатский континент поддерживает колоссальную массу Гималаев и Тибетского нагорья, нуждается в пересмотре. 

Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свобода

Удвоение коры

Гималайские горы возникли в результате столкновения Азии и Индии приблизительно 50 миллионов лет назад. Мощные тектонические силы сжали Тибет, что привело к деформации региона и сокращению его площади почти на тысячу километров. Индийская тектоническая плита в конечном итоге пододвинулась под Евразийскую, вдвое увеличив толщину земной коры под Гималаями и Тибетским плато, способствуя тем самым их подъёму.

В течение века преобладала теория, приписывающая именно этому удвоению коры способность выдерживать вес горной системы. Работа швейцарского геолога Эмиля Аргана 1924 года предполагала, что индийская и азиатская земные коры наслаиваются друг на друга, уходя вглубь на 70-80 км.

Однако теперь ученые утверждают, что данное объяснение несостоятельно, поскольку горные породы в коре плавятся на глубине около 40 км из-за экстремальных температур.

Участок мантии

По словам ведущего автора исследования Пьетро Стернаи из Миланского университета Бикокка, при 70-километровой толщине коры её нижняя часть становится пластичной, напоминая йогурт, что делает невозможным удержание горной массы.

Несмотря на наличие данных, противоречащих теории Аргана, привлекательность идеи о двух ровно наложенных друг на друга слоях коры мешала её пересмотру, отмечал Стернай. Любые новые данные интерпретировались в рамках этой концепции.

Новое исследование предполагает, что между азиатской и индийской корой находится участок мантии. Именно это, по мнению авторов, объясняет высоту Гималаев и их устойчивость. Результаты работы опубликованы в журнале Tectonics, пишет planet-today.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
