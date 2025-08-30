Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир

Превращение дикой лошади в домашнее животное стало одним из самых значимых прорывов в истории человечества. Этот процесс кардинально изменил способы передвижения, ведения войны и обработки земли, заложив основу для современной цивилизации.

Фото: commons.wikimedia.org by Сербаз, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карачаевский жеребец Сармат

Анализ ДНК

Несмотря на то, что ранние генетические исследования указывали на донские и волжские степи Восточной Европы как на регион, где около 4200 лет назад возникли современные одомашненные лошади, конкретные генетические изменения, сделавшие их послушными и пригодными для верховой езды, оставались неизвестными. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на эту проблему, указывая на возможную ключевую роль одной-единственной мутации.

Группа исследователей под руководством Сюэсюэ Лю и Людовика Орландо из Центра антропологии и геномики в Тулузе (Франция) проанализировала ДНК множества древних лошадей, живших тысячи лет назад. Особое внимание было уделено 266 генетическим маркерам — небольшим участкам ДНК, связанным с определенными характеристиками, такими как окрас, телосложение, двигательные способности и поведение.

Всё из-за мутации гена

Одним из важных выводов стало то, что на раннем этапе одомашнивания, около 5000 лет назад, искусственный отбор благоприятствовал развитию генетического региона (локуса), связанного с геном ZFPM1. Этот ген, по-видимому, играет роль в приручаемости и поведении, указывая на то, что первым шагом в одомашнивании был отбор лошадей с менее агрессивным и более покладистым характером, пишет planet-today.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

