Музыка сделает шоколад еще вкуснее: учёные сделали необычное открытие

Наука

Доктор Натали Хиацинт из Бристольского университета рассказала, что создана музыка, которая усилит вкус шоколада.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) три вида шоколада

В работе, результатом которой стала эта мелодия, использованы результаты 60-летних изысканий в области влияния музыки на мозг человека, пишет NY Post.

Galaxy Chocolate применил науку на практике, создав по заказу ученых 90-секундный трек "Sweetest Melody" с темпом 78 BPM, который тает в ушах в течение того же времени, что и шоколад на языке.

Представьте себе фортепиано для сладости, струнные для шелковистости и арфу, которая сделает всё это плавным. Песня уже доступна на YouTube и Spotify.

Эксперт отметила, что эта инициатива демонстрирует, как "наслаждение шоколадом может стать мультисенсорным опытом, который выходит за рамки вкуса и затрагивает все органы чувств".

Интересно, что это открытие британских ученых можно проверить на себе. Итак, все просто — откусите шоколадку и сделайте музыку погромче. Учёные уверяют, что он станет слаще.

Важно, музыка просто усиливает вкус шоколада.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

