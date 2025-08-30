Загадочный череп единорога: находка в Греции удивила учёных

В 1960 году в северной Греции, в пещере Петралона, обнаружили череп, прикреплённый к стене.

Череп-загадка

Этот череп, напоминающий формой череп единорога, долгое время оставался загадкой для учёных, как сообщает Livescience. Он известен как череп Петралоны.

Происхождение этого черепа более полувека не давало покоя исследователям. Недавно учёные выяснили, что кальцит, минерал, представляющий собой карбонат кальция и часто встречающийся в пещерах, покрывающий череп, имеет возраст не менее 277 000 лет.

Исследования показали, что обладатель черепа жил в Европе в эпоху плейстоцена вместе с неандертальцами, но принадлежал к виду Homo heidelbergensis, отличающемуся как от H. sapiens, так и от неандертальцев. Возраст окаменелости оценили в диапазоне от 170 000 до 700 000 лет.

Из Африки в Евразию

Homo heidelbergensis жили 300 000-600 000 лет назад в Африке. Часть популяции мигрировала в Европу около 500 000 лет назад. Исследователи считают, что эта находка имеет ключевое значение для понимания эволюции человека в Европе. Европейские Homo heidelbergensis, предположительно, охотились на крупную дичь и носили шкуры. Они дали начало неандертальцам, а африканские популяции стали предками современных людей.

Ученые установили, что череп был прикреплен к стене с помощью кальцита. На основе размеров и прочности, исследователи предположили, что это был молодой самец, и назвали его "человек из Петралоны".

Возраст черепа определили новым методом — ураново-ториевой датировкой, проанализировав соотношение урана и тория в кальците. Установлено, что возраст черепа около 300 000 лет.

Схожие результаты были получены при исследовании черепа из Кабве (Африка), датированного примерно 299 000 лет назад и также относящегося к виду Homo heidelbergensis. Но для окончательного подтверждения принадлежности черепа к этому виду необходимы дальнейшие исследования.

Уточнения

Петралонская пещера (греч. Σπήλαιο Πετραλώνων) — пещера в Греции, расположенная вблизи села Петралона на полуострове Халкидики, в 55 км от города Салоники. Пещера имеет карстовое происхождение, находится на западном склоне горы Кацика (642 м), на высоте примерно 270 м над уровнем моря. При входе в пещеру создан Антропологический музей Петралоны.

