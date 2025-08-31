Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества

На поверхности Марса марсоход Perseverance обнаружил необычные обломки горных пород, которые на первый взгляд напоминают ржавые шлемы средневековых рыцарей.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Эти странные образования были зафиксированы камерой Mastcam-Z, снимки которой планируется детально изучить в 2025 году. Наблюдения, сделанные 5 августа, показали, что скалы имеют заострённые вершины и неровные, ребристые поверхности, что создаёт иллюзию древней брони, выкованной столетиями назад.

Специалисты предполагают, что подобные структуры могли возникнуть в результате различных природных процессов. Среди возможных причин называют химическое выветривание, разделение минералов или последствия вулканической активности, которые способны формировать узелковые образования. Интересно, что в марте 2025 года марсоход уже фиксировал похожие геологические структуры, о чём сообщило издание Live Science.

Особое внимание исследователей привлекли породы, почти полностью состоящие из так называемых сферул — небольших шарообразных минеральных образований. Учёные поясняют, что на Марсе такие структуры могут появляться, когда вода просачивается сквозь осадочные слои, а растворённые вещества кристаллизуются в виде крошечных шариков. На Земле подобные явления также встречаются, например, в вулканическом пепле или осадочных породах. Однако эксперты не исключают и другие геологические процессы, которые могли привести к образованию сферул, и эта гипотеза сейчас активно изучается.

Скалы, напоминающие шлемы, выделяются не только своей формой, но и составом. Исследователи отмечают, что эти образования уникальны благодаря высокой концентрации сферул, что делает их особенно интересными для науки.

Камера Mastcam-Z, оснащённая функцией масштабирования и высоким разрешением, позволяет учёным детально рассматривать такие необычные формы даже на расстоянии.

Сейчас марсоход продолжает свою миссию на северной границе кратера Езеро, где и были обнаружены эти загадочные породы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

