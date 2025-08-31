Укус судьбы: 3 невидимые причины стать жертвой комаров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Наука

Многие из нас замечали, что комары, кажется, выбирают своих жертв не случайно: одних они атакуют постоянно, а других словно не замечают.

Комар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комар

Оказывается, этому феномену есть научное объяснение, которое раскрывает, почему кровососущие насекомые проявляют такую избирательность.

Специалисты утверждают, что наше тело само по себе служит своеобразным сигналом, привлекающим или отталкивающим комаров. Один из ключевых факторов — это количество углекислого газа, которое человек выделяет при дыхании. Учёные поясняют, что объём этого газа напрямую зависит от особенностей обмена веществ, генетики и других индивидуальных характеристик.

Чем больше углекислого газа выделяет организм, тем выше вероятность стать мишенью для комаров.

Однако дело не только в углекислом газе. Ещё одним важным элементом, влияющим на привлекательность человека для насекомых, является молочная кислота, которая выделяется с потом. Исследователи отмечают, что это вещество, вызывающее усталость в мышцах после физических нагрузок, для комаров ассоциируется с аппетитным "лакомством".

Не менее значимую роль играет и то, как человек выглядит в глазах комаров. Учёные подчёркивают, что эти насекомые обладают способностью различать цвета и контрасты, особенно на фоне горизонта. Они предпочитают людей в тёмной одежде, поскольку такие оттенки лучше выделяются на светлом фоне, в отличие от светлых тканей, которые сливаются с окружающей средой.

Температура тела также имеет значение. Специалисты указывают, что комары особенно чувствительны к теплу, которое исходит от человеческого тела. Люди с более высокой температурой тела или те, у кого кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности кожи, становятся для насекомых более привлекательными целями.

Кроме того, образ жизни человека может усиливать или уменьшать интерес комаров. Исследователи отмечают, что такие факторы, как регулярные физические нагрузки, употребление алкоголя, беременность или избыточный вес, способны повысить привлекательность человека для кровососов. Таким образом, изменение некоторых привычек может помочь снизить количество укусов.

В итоге становится понятно, что комары — далеко не случайные охотники. Их выбор определяется сложным сочетанием генетических, физиологических и даже внешних факторов, которые делают одних людей более "вкусными", чем других.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
