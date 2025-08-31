Конец воздушных ям: новая технология сделает полеты гладкими

3:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Турбулентность остается одной из самых неприятных проблем для авиапассажиров, вызывая дискомфорт и даже тошноту даже при незначительных колебаниях самолета, напоминающих легкие американские горки.

Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ SSJ-100 MAKS2011

Это явление — неотъемлемая часть воздушной среды, подобно волнам в океане, однако современные технологии могут помочь минимизировать его воздействие. Австрийская компания Turbulence Solutions разработала инновационное решение, которое уже прошло испытания на нескольких легких самолетах, включая чешско-словацкий ультралайт Shark.

Суть технологии заключается в использовании специальных датчиков, установленных в трубках на передней кромке крыльев. Эти устройства измеряют изменения скорости воздушного потока и давления, что позволяет заранее определить момент, когда самолет входит в зону турбулентности.

В ответ на полученные данные система автоматически корректирует положение небольших элементов на задней кромке крыла — закрылков и элеронов, называемых заслонками. Эти движения создают эффект, напоминающий рябь на поверхности воды, схожую с движением плавников морского ската.

Вице-президент компании Оливер Брайтендер на выставке в Париже в этом году рассказал, что датчики фиксируют изменения давления и скорости по трем осям для каждой половины крыла отдельно.

Он также пояснил, что программное обеспечение обрабатывает сигналы за две миллисекунды, а полное отклонение заслонки занимает около 30 миллисекунд с момента обнаружения изменений. Максимальное смещение заслонок ограничено десятью процентами, но этого достаточно, чтобы значительно снизить воздействие турбулентности.

Важно, что данная система не требует значительных изменений в конструкции самолета. Трубки с датчиками и заслонки интегрируются в крылья, не нарушая их аэродинамику, и по размерам напоминают небольшие балансировочные накладки, используемые на рулях направления.

На данный момент технология тестируется на небольших самолетах, но в будущем планируется ее адаптация для более крупных моделей. Брайтендер отметил, что через год система будет испытана на одномоторных шестиместных самолетах, а через два года — на двухмоторных турбовинтовых моделях, таких как чешский L-410.

Идея привлекла внимание международных специалистов. На парижском авиасалоне президент американской компании FlexSys Хэл Крисман высоко оценил проект. Его компания занимается разработкой эластичных материалов FlexFoil, которые могут заменить традиционные закрылки и элероны.

Технология адаптивной задней кромки (ACTE) с углом отклонения от -9 до +40 градусов уже была протестирована NASA на модифицированном самолете Gulfstream. Оба представителя согласились, что, несмотря на скептицизм со стороны консервативных инженеров, подобные инновации доказывают свою жизнеспособность.

Уточнения

Турбуле́нтность— явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

