Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет

5:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили новые свидетельства того, что наша Вселенная может быть частью гигантской структуры, размеры которой ранее казались немыслимыми.

Фото: livescience.com by Jiarong Gu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

На первый взгляд, пространство вокруг нас выглядит упорядоченным, но более глубокий анализ раскрывает сложные закономерности, простирающиеся на миллиарды световых лет.

Недавние исследования, основанные на данных картографирования, показали, что наша галактика, Млечный Путь, находится в пределах огромного гравитационного бассейна, который оказался гораздо крупнее, чем считалось ранее. Кроме того, ученые выявили необычное скопление далеких галактик, образующее кольцеобразную структуру, названную Большим Кольцом.

Эта колоссальная формация, диаметр которой достигает примерно 1,3 миллиарда световых лет, а окружность — около 4,1 миллиарда световых лет, расположена на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли.

Примечательно, что она находится в той же области неба и на том же расстоянии, что и ранее обнаруженная Гигантская дуга. Анализ данных, проведенный с использованием квазаров, показал, что вероятность случайного возникновения такой структуры крайне мала, что подтверждается статистическими отклонениями до 5,2 сигмы.

Большое Кольцо, если смотреть на него почти в профиль, напоминает не просто замкнутую петлю, а спиралевидную конструкцию. Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о равномерном распределении материи во Вселенной, известные как космологический принцип. Согласно этому принципу, крупные структуры не должны превышать 1,2 миллиарда световых лет, однако Большое Кольцо значительно выходит за эти рамки, как и соседняя Гигантская дуга, что заставляет ученых пересматривать свои взгляды на устройство космоса.

Исследователи также отметили, что Большое Кольцо не связано с барионными акустическими колебаниями (БАК), которые обычно определяют характерный масштаб кластеризации галактик, составляющий около 490 миллионов световых лет. Это указывает на то, что данная структура имеет иное происхождение, не связанное с известными космологическими процессами.

Что касается нашей галактики, новые данные, полученные на основе каталога Cosmicflows-4, показали, что Млечный Путь, вероятно, входит в состав гораздо более обширного гравитационного бассейна, связанного с суперкластером Шепли, а не является частью отдельного бассейна Ланиакея, как считалось ранее. Это открытие подчеркивает, что наша галактика может быть частью более масштабной динамической системы, чем предполагалось.

Вместе с тем, исследователи выявили, что крупнейший из обнаруженных гравитационных бассейнов связан с Великой стеной Слоуна, одной из самых масштабных известных структур во Вселенной. Эти находки указывают на то, что крупномасштабная организация космоса может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее.

По мнению ученых, такие гигантские структуры, как Большое Кольцо и Гигантская дуга, не вписываются в современные космологические модели. Один из исследователей отметил, что, исходя из существующих теорий, подобные образования считались невозможными, и во всей наблюдаемой Вселенной ожидалось обнаружить лишь одну такую аномалию. Однако наличие сразу двух подобных объектов в одной области неба вызывает вопросы о том, насколько точны наши представления о Вселенной.

Некоторые теоретики предполагают, что такие структуры могут быть связаны с космическими струнами — гипотетическими дефектами, возникшими в ранней Вселенной, которые могли повлиять на распределение материи. Другие считают, что подобные находки могут быть результатом статистических совпадений или особенностей выборки данных, которые требуют дальнейшего изучения.

Для подтверждения существования Большого Кольца ученые использовали спектры квазаров, чтобы выявить поглощение магния (Mg II), что позволило обнаружить невидимые галактики и группы на огромных расстояниях. Эта методика превращает квазары в своеобразные маяки, а поглощающие линии помогают строить трехмерные карты космоса. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, которые охватят другие регионы неба и используют различные инструменты, чтобы исключить возможность артефактов.

Эти открытия не ставят под угрозу основы космологии, но побуждают ученых совершенствовать модели и пересматривать предположения о структуре Вселенной. Масштаб, форма и история таких объектов требуют дальнейшего изучения, чтобы понять, являются ли они редкими исключениями или частью более сложной космической паутины.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании, посвященном космологии и физике астрочастиц.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

