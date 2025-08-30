Аргентинская окаменелость: в Патагонии откопали одного из крупнейших хищников мелового периода

Наука

В Аргентине найден новый вид древнего хищника, близкого родственника крокодилов. Его описание представили учёные в журнале PLOS One 27 августа 2025 года. Окаменелость удивительно хорошо сохранилась: целый череп с челюстями и множество костей тела.

Охотник из мелового периода

Новый вид получил название Kostensuchus atrox. Название объединяет слово Костен — сильный патагонский ветер на языке индейцев теуэльче, и имя египетского бога с головой крокодила Сухоса; эпитет atrox означает "свирепый".

Хищник жил около 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода, когда на юге Патагонии простирались тёплые поймы с черепахами, лягушками, млекопитающими и динозаврами. K. atrox достигал 3,5 м в длину и весил до 250 кг. Его мощные челюсти и крупные зубы позволяли справляться даже с динозаврами среднего размера.

Родственник крокодилов, но не динозавр

Несмотря на сходство с крокодилами, новый вид относится к вымершей группе пейрозавридов — древних крокодилообразных.

K. atrox стал первым представителем этой группы, найденным в формации Чоррильо, и одним из наиболее полно сохранившихся пейрозаврид в истории. Учёные считают, что он был одним из доминирующих хищников региона и уступал по величине лишь одному другому крупному хищнику из той же формации.

Научное значение

Находка даёт исследователям редкую возможность по-новому взглянуть на экосистему позднего мела в Южной Америке.

Хорошая сохранность скелета помогает глубже понять морфологию и поведение пейрозавридов, а также их роль среди динозавров и других животных той эпохи.

Уточнения

Мелово́й пери́од или мел, — последний период мезозойской эры. Начался 145,0 млн лет назад, закончился 66,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 79 миллионов лет — самый продолжительный из периодов мезозойской эры и фанерозоя в целом.



Патаго́ния (исп. Patagonia) — географический регион в южной части Южной Америки. Патагония расположена в Аргентине и Чили, включает горы Анды на западе и юге, а также плато и низкие равнины на востоке.

