Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой

Новая работа учёных утверждает: Земля могла бы так и остаться бесплодной пустошью, если бы не столкновение с гигантской протопланетой. Около 4,5 млрд лет назад с нашей молодой планетой врезалась Тейя — тело размером с Марс. Этот катаклизм, по одной из гипотез, породил Луну. Теперь же выясняется, что именно Тейя могла подарить Земле ключевые элементы для зарождения жизни.
"Тейя сформировалась дальше от Солнца, где было достаточно летучих веществ — водорода, углерода и других соединений, необходимых для жизни", — объясняет Главный автор исследования Паскаль Крутташ.
Вблизи молодой Земли такие элементы испарялись из-за высоких температур, поэтому шанс "запастись" ими у планеты был минимальным. Столкновение принесло их извне.
Учёные изучали изотопы марганца и хрома, сохранившиеся в земных породах и метеоритах. Эта "радиоактивная линейка" позволила проследить первые 15 млн лет истории Земли.
Оказалось, что летучие вещества не могли появиться здесь естественным путём — они должны были прибыть вместе с Тейей.
Если ключевые элементы пришли на Землю снаружи, значит, на экзопланетах условия для жизни тоже не возникают автоматически.
"Это показывает, что зарождение жизни во Вселенной — редкий и неочевидный процесс", — отметил соавтор исследования Клаус Мезгер.
Другое исследование, которое выйдет в журнале Icarus, предполагает: вместе с элементами Тейя принесла на Землю и значительные запасы воды. Часть её до сих пор "спрятана" глубоко в мантии планеты.
Идея о том, что мы обязаны жизнью космическому столкновению, постепенно становится всё более убедительной. Луна, атмосфера и даже вода — всё это может быть наследием древнего удара, без которого Земля так и осталась бы мёртвой планетой.
Тейя (др.-греч. Θεία "богиня") — в древнегреческой мифологии одна из титанид, старшая дочь Урана и Геи, сестра и жена титана Гипериона, первая лунная богиня, мать Гелиоса (Солнца), Эос (утренней зари) и Селены (луны).
