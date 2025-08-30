Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Наука

Новая работа учёных утверждает: Земля могла бы так и остаться бесплодной пустошью, если бы не столкновение с гигантской протопланетой. Около 4,5 млрд лет назад с нашей молодой планетой врезалась Тейя — тело размером с Марс. Этот катаклизм, по одной из гипотез, породил Луну. Теперь же выясняется, что именно Тейя могла подарить Земле ключевые элементы для зарождения жизни.

Столкновение планет
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Столкновение планет

Подарок из глубин Солнечной системы

"Тейя сформировалась дальше от Солнца, где было достаточно летучих веществ — водорода, углерода и других соединений, необходимых для жизни", — объясняет Главный автор исследования Паскаль Крутташ.

Вблизи молодой Земли такие элементы испарялись из-за высоких температур, поэтому шанс "запастись" ими у планеты был минимальным. Столкновение принесло их извне.

Следы в изотопах

Учёные изучали изотопы марганца и хрома, сохранившиеся в земных породах и метеоритах. Эта "радиоактивная линейка" позволила проследить первые 15 млн лет истории Земли.

Оказалось, что летучие вещества не могли появиться здесь естественным путём — они должны были прибыть вместе с Тейей.

Значение для поисков жизни

Если ключевые элементы пришли на Землю снаружи, значит, на экзопланетах условия для жизни тоже не возникают автоматически.

"Это показывает, что зарождение жизни во Вселенной — редкий и неочевидный процесс", — отметил соавтор исследования Клаус Мезгер.

Вода от Тейи

Другое исследование, которое выйдет в журнале Icarus, предполагает: вместе с элементами Тейя принесла на Землю и значительные запасы воды. Часть её до сих пор "спрятана" глубоко в мантии планеты.

Идея о том, что мы обязаны жизнью космическому столкновению, постепенно становится всё более убедительной. Луна, атмосфера и даже вода — всё это может быть наследием древнего удара, без которого Земля так и осталась бы мёртвой планетой.

Уточнения

Тейя (др.-греч. Θεία "богиня") — в древнегреческой мифологии одна из титанид, старшая дочь Урана и Геи, сестра и жена титана Гипериона, первая лунная богиня, мать Гелиоса (Солнца), Эос (утренней зари) и Селены (луны).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
