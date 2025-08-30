Гора Кайлас: почему вершина-пирамида остаётся неприступной для человека уже тысячелетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Гора Кайлас — редкий феномен, где география переплетается с мифами, а священные легенды оказываются сильнее человеческого упрямства. В мире, где кажется, что человек побывал повсюду, этот пик остаётся непокорённым — и в этом заключается его загадочная сила.

Символ и загадка

Кайлас возвышается в Гангдийских горах Тибета и внешне напоминает правильную пирамиду с заснеженной вершиной. Многие задаются вопросом: творение ли это природы или след древних цивилизаций? Научных доказательств искусственного происхождения нет, но сама форма горы подогревает споры и легенды.

Даже её высота окутана тайной. Современные замеры дают разные данные — от 6630 до 6900 метров. Однако число "6666" прочно закрепилось в устах паломников, усиливая мистический ореол.

Для буддистов, индуистов, джайнистов и последователей религии бон Кайлас — священный центр мира, своего рода ось, вокруг которой вращается космос. Индуисты считают, что именно здесь пребывает бог Шива.

Почему восхождение запрещено

Главная причина неприступности горы — не природные условия, а сакральное значение. Для миллионов людей Кайлас — воплощение божественного, и попытка подняться на вершину считается святотатством.

К этому присоединились и официальные запреты: китайские власти строго ограничили любые альпинистские экспедиции, уважая религиозные чувства тибетцев. Таким образом, гора неприкосновенна как с духовной, так и с юридической точки зрения.

Существует и множество легенд. Говорят, что осмелившиеся нарушить запрет сталкиваются с болезнями, преждевременным старением или гибелью. Научных подтверждений этому нет, но истории только усиливают миф о неприступности.

Неудачные попытки

Несмотря на запреты, энтузиасты пытались покорить вершину. В 1920-х британская экспедиция потерпела неудачу из-за суровой погоды. В 1980-м знаменитый альпинист Райнхольд Месснер получил разрешение на восхождение, но в последний момент отказался — ходили слухи о "знаке свыше". В 2000 году испанская группа тоже предприняла попытку, но была остановлена международным сообществом. С тех пор официальных экспедиций больше не было.

Путь паломников

Хотя вершина остаётся запретной, у подножия Кайласа всегда многолюдно. Сюда приходят паломники, чтобы совершить "Кору" — обход горы по кругу длиной около 50 километров. Этот ритуал считается испытанием и для тела, и для духа. Верят, что 13 обходов открывают доступ к "внутреннему маршруту", ведущему к особому духовному знанию.

По традиции во время пути устанавливают флаги с мантрами, которые ветер разносит по всему миру. Многие паломники рассказывают о внутреннем спокойствии и ощущении гармонии после завершения обряда.

В чём феномен Кайласа

Гора остаётся уникальной именно потому, что её нельзя "покорить". Она недостижима в физическом смысле, но открыта для духовных поисков. Кайлас — это не вершина для альпинистов, а символ вечного и непостижимого.

И, возможно, именно эта недоступность делает её одним из самых загадочных мест планеты.

Уточнения

Кайла́с Кангринбо́че, Гангди́се, Гандисыша́нь (тиб. གངས་རིན་པོ་ཆེ Канг Ринпоче, санскр. कैलास पर्वत Kailāsa Parvata, кит. упр. 冈仁波齐峰, пиньинь Gāng rén bō qí fēng) — гора в хребте Кайлас горной системы Гангдисе на юге Тибетского нагорья в Тибетском автономном районе (округ Нгари, уезд Буранг, возле деревни Дарчен) Китайской Народной Республики.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
