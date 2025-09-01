Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

История происхождения нефти куда менее романтична, чем популярный миф про динозавров в бензобаке. На самом деле источник "черного золота" — не древние ящеры, а крошечные морские организмы, накопившиеся в недрах Земли миллионы лет назад.

Настоящая история черного золота

Главные "создатели" нефти — планктон и микроскопические водоросли. Когда они отмирали, их тела опускались на дно древних океанов и морей, постепенно образуя толстые органические слои.

С течением времени эти залежи оказывались погребёнными под осадочными породами. Там создавались идеальные условия: отсутствие кислорода, давление и высокая температура. Органика буквально "томилась" миллионы лет, пока не превращалась в вязкую жидкость — нефть.

Этот процесс продолжается и сегодня: планктон всё так же оседает на дно, но чтобы из него образовалась нефть, нужны десятки миллионов лет. Именно поэтому ресурс считают невозобновляемым.

Как нефть выходит на поверхность

Нефть легче горных пород, поэтому со временем под давлением она стремится вверх. Если на пути встречаются непроницаемые слои, образуются ловушки — именно такие месторождения добывают нефтяники. Иногда природа сама "выпускает" нефть наружу — например, после землетрясений.

И то, что сегодня добывается на суше, когда-то было дном океанов. Движение тектонических плит и изменения уровня моря превратили древние моря в континенты.

Почему не динозавры

Крупные животные тоже умирали, но нефтью не становились. Их туши быстро разлагались или становились добычей хищников и падальщиков. Для превращения в углеводороды нужна бескислородная среда и огромное количество органики, которое можно было создать лишь из массы микроскопических существ.

Динозавры, конечно, внесли свой след в геологическую историю, но нефть — это наследие крошечных организмов, а не гигантских ящеров.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
