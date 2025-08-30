Красная киноварь и сосуды в форме совы: гробница первого царя Караколя стала ключом к тайнам майя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Первые археологи, которые целенаправленно начали изучать Караколь, — это семейная пара Арлен и Диана Чейз. Их многолетняя работа в джунглях Белиза завершилась одним из самых значимых открытий для науки о цивилизации майя — они нашли захоронение первого известного царя города.

Гробница царя майя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гробница царя майя

Королевская гробница

Арлен и Диана Чейз объявили об обнаружении гробницы Те К'аб Чаака, правителя, возглавившего Караколь в 331 году н. э. Его могила находилась под главной ритуальной постройкой комплекса Каана, название которого переводится как "Небесное место".

Внутри археологи нашли богатый набор погребального инвентаря: сосуды из керамики, резные кости, украшения из жадеита, мозаичную маску, раковины и другие предметы.

"Мы нашли первого человека в династии. Это огромно", — сказала археолог Диана Чейз.

Наличие ценных артефактов подтверждает высокий статус погребенного. Среди находок — сосуд в форме совы, чаша с изображением пленников, нефритовые серьги и портрет божества торговли Эк Чуа. Стены камеры были покрыты киноварью — красным минералом, традиционно применявшимся в царских захоронениях.

Значение открытия

Могила датируется примерно 350 годом н. э., что делает её старше ключевых политических событий, связанных с прибытием посланников из Теотиуакана в 378 году. Это открытие показывает, что Караколь был сильным и независимым центром власти до контактов с Центральной Мексикой.

"Все думали, что Теотиуакан доминировал над майя. Но это открытие говорит о другом", — отметил археолог Арлен Чейз.

Таким образом, Караколь предстает не как вассал могущественного Теотиуакана, а как самостоятельный игрок в сложной политической системе региона.

Власть и ресурсы

Артефакты из гробницы демонстрируют, что в эпоху Те К'аб Чаака власть царя была безраздельной. Он концентрировал ресурсы в своих руках и распоряжался ими по собственному усмотрению. Лишь столетия спустя, после знаменитой победы Каракола над Тикалем, началось перераспределение богатств.

"Этот царь правил в иное время — время абсолютной монархии", — подчеркнул Арлен Чейз.

Караколь: город под джунглями

Караколь — крупнейший археологический памятник майя в Белизе. Его обнаружил дровосек Роза Май в 1937 году, но полноценные раскопки стартовали лишь в 1980-х. Сегодня известно, что Караколь был огромным городом с развитой инфраструктурой и рыночной экономикой.

В 1986 году Чейзы нашли стелу с упоминанием победы Каракола над Тикалем в 562 году, что изменило представление о политическом балансе в регионе. Считающийся непобедимым Тикаль оказался уязвимым перед амбициями своих соседей.

Технологии и новые открытия

Арлен и Диана Чейз стали первыми, кто применил в джунглях майя технологию LiDAR. Она позволила "просветить" лесной покров и открыть тысячи скрытых объектов: террасы для земледелия, водохранилища, дороги и дамбы.

Эти данные показали, что Караколь был не только религиозным и политическим, но и экономическим центром с децентрализованной системой снабжения.

Их сын, археолог Адриан Чейз, продолжил исследования и доказал, что доступ к воде имели не только элиты, но и простые жители города. Это указывает на более сложную социальную организацию, чем предполагалось ранее.

Непрерывный поиск

На протяжении почти 40 лет Чейзы не прекращают исследования Каракола. Каждый новый сезон раскопок приносит открытия, меняющие представление о цивилизации майя.

"Если бы мы остановились через 10 или 20 лет — у нас была бы только часть истории", — сказала Диана Чейз.

Археологи подчеркивают: полная картина общества майя складывается лишь благодаря упорству, терпению и постоянному поиску ответов.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale - "руда") — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
