Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сафари превратилось в цирк: как один турист поставил под удар целую индустрию
Установил новый комплект колодок — теперь хуже торможение: какой шаг забывают перед установкой
Сутулость и сколиоз не приговор: вот как спасти позвоночник
Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно
Когда уход становится стрессом: что происходит с кожей при частой смене средств
Лунные породы шепчут о древних катастрофах: удары астероидов объяснили тайну магнетизма спутника
Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу

Звезда из другой галактики раскрыла источник урана и плутония — но ответ оказался ещё загадочнее

4:10
Наука

Появление во Вселенной тяжёлых элементов вроде урана и плутония всегда оставалось одной из самых интригующих загадок астрономии. Новое открытие китайских учёных приблизило нас к разгадке, хотя и оставило немало вопросов.

Звезда J0804+5740
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Звезда J0804+5740

Уникальная находка в Млечном Пути

Астрономы из Национальной обсерватории Китая зафиксировали звезду с необычным химическим составом — J0804+5740. Она расположена в области Гайя-Энцелад — это остатки карликовой галактики, слившейся с нашей около 8-11 миллиардов лет назад.

Главная особенность этой звезды — высокая концентрация актиноидов. Это самая тяжёлая группа элементов таблицы Менделеева, куда входят уран, торий, плутоний и другие радиоактивные вещества. Подобные звёзды встречаются крайне редко, что делает J0804+5740 особенно ценной для науки.

Что такое r-процесс

Формирование актиноидов связано с так называемым r-процессом — серией ядерных реакций, при которых атомные ядра стремительно захватывают нейтроны. Этот процесс протекает в экстремальных условиях, когда ядра не успевают распадаться и накапливают массу.

"Актиноиды — это самая тяжёлая группа элементов в периодической таблице… Они создаются в процессе быстрого захвата нейтронов", — пояснил докторант Колумбийского университета Анирудх Пател.

Однако наблюдать сам процесс напрямую почти невозможно. Учёные пока выделяют только два возможных места его возникновения: слияние нейтронных звёзд и взрывы магнетаров — особого вида сильно намагниченных нейтронных звёзд.

Загадка происхождения тяжёлых элементов

Несмотря на эти данные, существующих объяснений не хватает, чтобы описать всё разнообразие тяжёлых элементов во Вселенной. Именно поэтому открытие J0804+5740 так важно: звезда может стать недостающим звеном, показывающим иной путь их образования.

Наличие большого количества актиноидов указывает на то, что они возникли в условиях, отличных от привычных. Ученые предполагают, что одним из источников мог стать редкий тип катастрофического взрыва — магнитно-ротационно управляемая сверхновая. Такой взрыв создаёт богатую нейтронами среду, что идеально подходит для запуска r-процесса.

Как астрономы узнают состав звёзд

Для определения химического состава J0804+5740 применили атомную спектроскопию. Этот метод основывается на том, что атомы разных элементов поглощают свет на определённых частотах. Изучая спектр излучения, астрономы получают "подпись" вещества, присутствующего в атмосфере звезды.

Помимо химии, исследователи рассмотрели движение J0804+5740 и её "собратьев". Выяснилось, что подобные звёзды чаще всего имеют внегалактическое происхождение и пришли в Млечный Путь из более мелких галактик.

Нерешённые вопросы

Несмотря на прогресс, происхождение J0804+5740 остаётся загадкой. Её химический состав намекает на то, что одного сценария образования недостаточно. Возможно, актиноиды образуются в результате совмещения разных космических событий, включая ещё неизвестные процессы.

Это открытие поднимает новые вопросы перед наукой: если такие звёзды действительно приходят в наш Млечный Путь из других галактик, то насколько разнообразны источники тяжёлых элементов во Вселенной? И сколько ещё редких звёзд скрыто в космических глубинах?

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Экономика и бизнес
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Установил новый комплект колодок — теперь хуже торможение: какой шаг забывают перед установкой
Сутулость и сколиоз не приговор: вот как спасти позвоночник
Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно
Когда уход становится стрессом: что происходит с кожей при частой смене средств
Лунные породы шепчут о древних катастрофах: удары астероидов объяснили тайну магнетизма спутника
Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу
Для одних — шанс сэкономить, для других — возможность путешествовать в компании: этот секрет меняет опыт путешествий
Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.