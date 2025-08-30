Горы Сычуани превращаются в лабораторию будущего — Китай строит самую высокую обсерваторию мира

Строительство новой обсерватории в Китае может изменить представления о Солнце и космической погоде. Проект обещает не только научные прорывы, но и рекорды по своим масштабам и условиям размещения.

Где появится обсерватория

Работы ведутся в уезде Даочэн провинции Сычуань. Выбранная точка находится в горах Уминшань на высоте 4700 метров над уровнем моря. Такое расположение делает её самой высокогорной солнечной обсерваторией в мире.

Почему именно это место

Вершина, на которой строится комплекс, отличается редкой атмосферной стабильностью. Здесь минимальны помехи для наблюдений, а климатические условия благоприятны для работы телескопа.

Главный инструмент проекта

Ключевым элементом обсерватории станет 2,5-метровый широкоугольный солнечный телескоп высокого разрешения. Он будет крупнейшим аксиально-симметричным солнечным телескопом в мире.

Возможности телескопа

Наблюдать через него планируется не только за Солнцем, но и за переменными астрономическими объектами в ночное время. Такой подход позволит максимально использовать оборудование круглосуточно.

Научные задачи

Главное направление работы — изучение солнечных вспышек и других процессов на поверхности звезды. Дополнительно ученые рассчитывают получить новые данные для прогнозирования космической погоды, которая влияет на связь, спутники и энергосистемы на Земле.

Мнение специалистов

"Надеюсь, что команда проекта сохранит строгий подход, углубит научные цели и обеспечит высокое качество реализации, чтобы добиться оригинальных научных результатов международного уровня", — заявил академик Китайской академии наук Чэнь Сяньхуэй.

Хронология строительства

Проект стартовал в 2022 году. Сейчас идет возведение инфраструктуры. Завершить основные работы и перейти к наладке оборудования планируется к концу 2026 года.

Глобальное значение

Ожидается, что новая обсерватория станет не только центром китайской астрономии, но и важным объектом для международных исследований. Она укрепит позиции страны в изучении космоса и позволит лучше понимать процессы, происходящие в солнечной системе.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

