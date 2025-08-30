Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щёлкнул замок — щёлкнули наручники: как ошибка на трассе меняет маршрут надолго
Ваши блины взбунтуются: готовьтесь к лучшему топпингу в их жизни из тыквы
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры
Ногти превращаются в пыль и стекло: эти ежедневные привычки крадут у них силу и жизнь
Необычные города мира, где каждый день похож на страницу из сказки или мифа
Настя Каменских оправдалась за русские песни на концертах в США

Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость

4:45
Наука

В астробиологии давно существует аксиома: вода — основа жизни. Однако новое открытие ученых из Массачусетского технологического института показывает, что Вселенная может хранить и другие секреты. Оказывается, даже на безводных мирах есть шанс существования биохимических процессов.

Атмосфера Венеры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Атмосфера Венеры

Жизнь за пределами водной парадигмы

На протяжении десятилетий ученые искали жизнь исключительно в так называемой "обитаемой зоне", где возможно существование воды в жидком состоянии. Это ограничивало круг кандидатов для поиска внеземных форм жизни лишь несколькими планетами и спутниками.

Однако исследования MIT продемонстрировали: планеты и луны без капли воды тоже могут оказаться подходящими для живых организмов. Вместо привычной нам жидкости роль среды обитания берут на себя ионные растворы.

Что такое ионные жидкости

Ионные жидкости — это особые соли, находящиеся в жидком состоянии. В отличие от воды, они не испаряются даже при экстремально высоких температурах и способны существовать в условиях низкого давления.

Эти жидкости образуются при смешении серной кислоты с азотсодержащими органическими веществами — например, глицином. Подобные соединения встречаются на астероидах, кометах и на поверхности скалистых планет.

Венера как источник вдохновения

Исследование началось с анализа облаков Венеры. Эта планета давно считается слишком агрессивной для жизни: температура у поверхности достигает 470 °C, атмосфера насыщена углекислым газом, а облака содержат серную кислоту.

Но именно в этих облаках ученые обратили внимание на интересный процесс: даже после частичного испарения кислоты оставался слой жидкости, который не исчезал. Лабораторные эксперименты показали, что это и есть ионные жидкости, устойчивые к экстремальным условиям.

Лабораторные эксперименты

Команда MIT под руководством Рачаны Агравал и Сары Сигер проводила опыты с различными комбинациями серной кислоты и органических веществ. Эксперименты моделировали условия, характерные для скалистых планет — высокие температуры, давление, базальтовые поверхности.

Результаты оказались впечатляющими:

  • Даже при испарении значительной части кислоты оставался жидкий слой.
  • Ионные жидкости сохраняли устойчивость на вулканических породах.
  • Они выдерживали температуру до 180 °C и существовали при низком давлении.

"Мы считаем, что вода необходима для жизни, потому что это то, что нужно для жизни на Земле. Но если взглянуть шире, нам нужна жидкость, в которой может происходить метаболизм", — сказала Рачана Агравал.

Почему это открытие меняет правила игры

До сих пор считалось, что жизнь возможна лишь там, где есть вода. Теперь зона поиска значительно расширяется. Под потенциальными кандидатами оказываются:

  • Горячие экзопланеты, расположенные близко к своим звездам.
  • Вулканически активные спутники газовых гигантов.
  • Скалистые планеты с агрессивными атмосферами, подобные Венере.

Ионные жидкости могут стать "жидким субстратом", в котором возможны процессы, напоминающие земной метаболизм.

Возможные формы жизни

Разумеется, речь идет не о привычных нам организмах. Но биомолекулы, включая простейшие белки и аминокислоты, могут сохранять стабильность в ионных жидкостях. Это значит, что именно здесь могли бы зародиться новые формы жизни, отличные от земных.

"Мы были удивлены, что ионная жидкость образуется в стольких разных условиях", — отметила Сара Сигер.

Перспективы для будущих миссий

Открытие напрямую связано с космическими проектами, ориентированными на изучение Венеры. Среди них — миссия Morning Star, которая будет искать химические следы жизни в облаках планеты. Если ионные жидкости действительно существуют в атмосфере Венеры, они могут играть роль своеобразных "оазисов", где живые организмы способны выживать.

Новая глава астробиологии

Это исследование заставляет ученых пересматривать фундаментальные представления о том, где и как может существовать жизнь. Если вода перестает быть единственным критерием, то миллиарды миров, ранее списанных со счетов, получают шанс снова оказаться в центре внимания.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную
Недвижимость
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную Аудио 
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Последние материалы
Щёлкнул замок — щёлкнули наручники: как ошибка на трассе меняет маршрут надолго
Ваши блины взбунтуются: готовьтесь к лучшему топпингу в их жизни из тыквы
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры
Ногти превращаются в пыль и стекло: эти ежедневные привычки крадут у них силу и жизнь
Необычные города мира, где каждый день похож на страницу из сказки или мифа
Настя Каменских оправдалась за русские песни на концертах в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.