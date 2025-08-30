Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна на листьях — приговор урожаю: садоводы бьют тревогу из-за вспышки ржавчины
У собаки есть свой любимчик в семье: как понять, кого она на самом деле выбрала главным
Щёлкнул замок — щёлкнули наручники: как ошибка на трассе меняет маршрут надолго
Ваши блины взбунтуются: готовьтесь к лучшему топпингу в их жизни из тыквы
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры

Призрак во Вселенной разоблачён: этот таинственный космический объект больше не считается царством тьмы

3:34
Наука

Астрономы смогли пролить свет на одну из космических загадок — таинственный объект Ursa Major III. Долгие годы его считали карликовой галактикой, почти полностью состоящей из темной материи. Однако новые исследования показали: всё может быть гораздо интереснее.

Ursa Major III звездное скопление
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ursa Major III звездное скопление

Пересмотр взглядов на спутник Млечного Пути

Ursa Major III расположен более чем в 30 тысячах световых лет от Земли и долгое время оставался для ученых образцом "темной" галактики. Его слабое свечение и огромная масса казались прямым указанием на наличие невидимого вещества. Но команда астрофизиков пересмотрела эту интерпретацию.

Новое исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, утверждает, что объект может оказаться вовсе не галактикой, а компактным звездным скоплением, в центре которого скрываются черные дыры и нейтронные звезды.

"Наша работа впервые показывает, что эти объекты, скорее всего, являются нормальными звездными скоплениями", — пояснил соавтор исследования, Павел Круппа из Боннского университета.

Загадка лишней массы

Главный парадокс Ursa Major III заключался в его необычном соотношении массы и светимости. По расчетам, объект оказывался слишком "тяжелым" для того количества света, которое испускали его немногочисленные звезды.

Долгое время это считалось косвенным подтверждением существования темной материи. Однако теперь ученые предлагают другое объяснение, основанное на моделировании N-тел — методе, который позволяет просчитывать эволюцию тысяч звезд под действием гравитации в течение миллиардов лет.

Потерянные звезды и плотное ядро

Согласно расчетам, при движении вокруг Млечного Пути Ursa Major III постепенно терял внешние звезды, которые уносило притяжение нашей галактики. В результате внутри осталось плотное ядро, состоящее из черных дыр, нейтронных звезд и нескольких сохранившихся светил.

Эти невидимые, но массивные объекты создают впечатление, будто Ursa Major III содержит большое количество темной материи. На самом деле мы видим иллюзию, порожденную гравитацией звездных "останков".

Новая перспектива для науки

Если гипотеза подтвердится, это открытие способно изменить представления об аналогичных слабых спутниках Млечного Пути. Многие из них могут оказаться вовсе не карликовыми галактиками, а так называемыми темными звездными скоплениями — системами, утратившими большую часть звезд, но сохранившими массивное ядро.

"Наши текущие результаты обеспечивают новую основу для понимания таинственных небесных объектов, а также открывают новые перспективы для исследований галактик", — отметил Круппа.

Почему это открытие важно

Полученные данные могут повлиять на оценки содержания темной материи в окрестностях нашей галактики. Кроме того, они дают новое понимание того, как эволюционируют звездные системы под воздействием гигантских галактик, таких как Млечный Путь.

Таким образом, объект, десятилетиями считавшийся загадочной галактикой, оказался ключом к разгадке процессов, скрытых в звездных скоплениях, и к более глубокому пониманию роли темной материи во Вселенной.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Экономика и бизнес
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Последние материалы
Щёлкнул замок — щёлкнули наручники: как ошибка на трассе меняет маршрут надолго
Ваши блины взбунтуются: готовьтесь к лучшему топпингу в их жизни из тыквы
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры
Ногти превращаются в пыль и стекло: эти ежедневные привычки крадут у них силу и жизнь
Необычные города мира, где каждый день похож на страницу из сказки или мифа
Настя Каменских оправдалась за русские песни на концертах в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.