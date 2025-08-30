Призрак во Вселенной разоблачён: этот таинственный космический объект больше не считается царством тьмы

Астрономы смогли пролить свет на одну из космических загадок — таинственный объект Ursa Major III. Долгие годы его считали карликовой галактикой, почти полностью состоящей из темной материи. Однако новые исследования показали: всё может быть гораздо интереснее.

Пересмотр взглядов на спутник Млечного Пути

Ursa Major III расположен более чем в 30 тысячах световых лет от Земли и долгое время оставался для ученых образцом "темной" галактики. Его слабое свечение и огромная масса казались прямым указанием на наличие невидимого вещества. Но команда астрофизиков пересмотрела эту интерпретацию.

Новое исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, утверждает, что объект может оказаться вовсе не галактикой, а компактным звездным скоплением, в центре которого скрываются черные дыры и нейтронные звезды.

"Наша работа впервые показывает, что эти объекты, скорее всего, являются нормальными звездными скоплениями", — пояснил соавтор исследования, Павел Круппа из Боннского университета.

Загадка лишней массы

Главный парадокс Ursa Major III заключался в его необычном соотношении массы и светимости. По расчетам, объект оказывался слишком "тяжелым" для того количества света, которое испускали его немногочисленные звезды.

Долгое время это считалось косвенным подтверждением существования темной материи. Однако теперь ученые предлагают другое объяснение, основанное на моделировании N-тел — методе, который позволяет просчитывать эволюцию тысяч звезд под действием гравитации в течение миллиардов лет.

Потерянные звезды и плотное ядро

Согласно расчетам, при движении вокруг Млечного Пути Ursa Major III постепенно терял внешние звезды, которые уносило притяжение нашей галактики. В результате внутри осталось плотное ядро, состоящее из черных дыр, нейтронных звезд и нескольких сохранившихся светил.

Эти невидимые, но массивные объекты создают впечатление, будто Ursa Major III содержит большое количество темной материи. На самом деле мы видим иллюзию, порожденную гравитацией звездных "останков".

Новая перспектива для науки

Если гипотеза подтвердится, это открытие способно изменить представления об аналогичных слабых спутниках Млечного Пути. Многие из них могут оказаться вовсе не карликовыми галактиками, а так называемыми темными звездными скоплениями — системами, утратившими большую часть звезд, но сохранившими массивное ядро.

"Наши текущие результаты обеспечивают новую основу для понимания таинственных небесных объектов, а также открывают новые перспективы для исследований галактик", — отметил Круппа.

Почему это открытие важно

Полученные данные могут повлиять на оценки содержания темной материи в окрестностях нашей галактики. Кроме того, они дают новое понимание того, как эволюционируют звездные системы под воздействием гигантских галактик, таких как Млечный Путь.

Таким образом, объект, десятилетиями считавшийся загадочной галактикой, оказался ключом к разгадке процессов, скрытых в звездных скоплениях, и к более глубокому пониманию роли темной материи во Вселенной.

