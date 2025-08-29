Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии

В окрестностях села Кика, расположенного в Прибайкальском районе Бурятии, на территории бывшего асфальтобетонного завода образовались гудроновые "озёра", ставшие смертельной ловушкой для диких зверей и домашнего скота.
Зафиксированы случаи гибели животных, включая медведя. В настоящее время в этой вязкой жиже обнаружен труп коровы, пишут "Вести Подмосковья".
Завод прекратил свою деятельность еще в 1996 году, оставив после себя горы мусора и три гудроновых пруда. Несмотря на то, что рекультивация свалки была проведена два года назад, проблема вывоза битума остается нерешённой. Местные жители выяснили, что для этого необходимо привлекать специализированные компании, услуги которых должен оплатить муниципалитет. До недавнего времени жалоб от населения не поступало, но теперь Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура инициировала проверку.
Как отмечает эколог Сергей Симак, речь идет о шламонакопителях, содержащих опасные нефтешламы с тяжелыми фракциями нефти и серной кислотой, что недопустимо в экологической зоне Байкала. Возможна переработка битума в коммерческие продукты. Методы утилизации нефтешламов разнообразны: физические (механическая очистка, флотация, отстаивание), химические (окисление, гидролиз), биологические и термические (сжигание, пиролиз), выбор которых зависит от состава шлама, доступности ресурсов и экологических условий. Возможна комбинированная обработка.
Гудро́н (фр. goudron — «дёготь») — остаток, образующийся в результате отгонки из нефти при атмосферном давлении и под вакуумом фракций, выкипающих до 450—600 °C (в зависимости от природы нефти).
