Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель
Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека
Жужжат, как на базаре, и лезут в лицо: как обычная специя спасает компост от мошек
Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Вывел из себя: Лера Кудрявцева жестко отшила телефонного мошенника
Три упражнения, которые заменяют десятки программ и запускают настоящий рост мышц

Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии

1:44
Наука

В окрестностях села Кика, расположенного в Прибайкальском районе Бурятии, на территории бывшего асфальтобетонного завода образовались гудроновые "озёра", ставшие смертельной ловушкой для диких зверей и домашнего скота.

гудроновые "озёра"
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
гудроновые "озёра"

Зафиксированы случаи гибели животных, включая медведя. В настоящее время в этой вязкой жиже обнаружен труп коровы, пишут "Вести Подмосковья".

Все беды из-за завода-призрака

Завод прекратил свою деятельность еще в 1996 году, оставив после себя горы мусора и три гудроновых пруда. Несмотря на то, что рекультивация свалки была проведена два года назад, проблема вывоза битума остается нерешённой. Местные жители выяснили, что для этого необходимо привлекать специализированные компании, услуги которых должен оплатить муниципалитет. До недавнего времени жалоб от населения не поступало, но теперь Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура инициировала проверку.

Утилизация шламонакопителей

Как отмечает эколог Сергей Симак, речь идет о шламонакопителях, содержащих опасные нефтешламы с тяжелыми фракциями нефти и серной кислотой, что недопустимо в экологической зоне Байкала. Возможна переработка битума в коммерческие продукты. Методы утилизации нефтешламов разнообразны: физические (механическая очистка, флотация, отстаивание), химические (окисление, гидролиз), биологические и термические (сжигание, пиролиз), выбор которых зависит от состава шлама, доступности ресурсов и экологических условий. Возможна комбинированная обработка.

Уточнения

Гудро́н (фр. goudron — «дёготь») — остаток, образующийся в результате отгонки из нефти при атмосферном давлении и под вакуумом фракций, выкипающих до 450—600 °C (в зависимости от природы нефти).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Последние материалы
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре
Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке
Интерьер как в дорогом отеле: вот как правильно подобрать картину для стены
Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.