Жара крадёт у вас именно это: учёные раскрыли шокирующий эффект для организма

Международная группа учёных пришла к выводу, что аномальная жара может оказывать незаметное, но значительное воздействие на организм, ускоряя процессы старения.

Исследование

Эпидемиологи, изучающие влияние окружающей среды на здоровье человека, проанализировали данные о состоянии здоровья около 25 тысяч взрослых тайваньцев за период в 15 лет. Исследование показало, что два года регулярного воздействия экстремально высоких температур могут увеличить биологический возраст человека на 8-12 дней. Биологический возраст отражает фактическое состояние клеток, тканей и органов.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Climate Change, демонстрируют эффект, сопоставимый с вредным воздействием курения или злоупотребления алкоголем.

Только усугубляет

По данным научных организаций, прошлый год был признан самым жарким за всю историю наблюдений. Жара способна усугублять уже существующие проблемы со здоровьем:

сердечные заболевания;

астма;

болезни почек;

неврологические и психические расстройства, пишет nypost.

Уточнения

