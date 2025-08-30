Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов

У берегов Коста-Рики рыбаки выловили необычного оранжевого представителя вида акул-нянек.
Рыбакам потребовалось немало времени, чтобы вытащить находку на поверхность. Изначально они предполагали, что поймали крупную рыбу, такую как красный луциан или амберджек. Однако, увидев ярко-оранжевое свечение, они поняли, что это нечто иное.
Биологи опубликовали свою работу в научном журнал Marine Biodiversity. Они пришли к выводу, что необычный окрас акулы-няньки, сочетающий в себе ярко-жёлто-оранжевый оттенок тела и белые глаза без радужки, может быть результатом одновременного проявления двух редких генетических аномалий: альбинизма и ксантизма. Сочетание этих двух состояний встречается крайне редко, так как животные с подобными аномалиями становятся более уязвимыми для хищников, согласно nytimes.
Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
