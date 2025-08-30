Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Наука

У берегов Коста-Рики рыбаки выловили необычного оранжевого представителя вида акул-нянек.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

Рыбакам потребовалось немало времени, чтобы вытащить находку на поверхность. Изначально они предполагали, что поймали крупную рыбу, такую как красный луциан или амберджек. Однако, увидев ярко-оранжевое свечение, они поняли, что это нечто иное.

Биологи опубликовали свою работу в научном журнал Marine Biodiversity. Они пришли к выводу, что необычный окрас акулы-няньки, сочетающий в себе ярко-жёлто-оранжевый оттенок тела и белые глаза без радужки, может быть результатом одновременного проявления двух редких генетических аномалий: альбинизма и ксантизма. Сочетание этих двух состояний встречается крайне редко, так как животные с подобными аномалиями становятся более уязвимыми для хищников, согласно nytimes.

Уточнения

Анома́лия (греч. ανομος ← а- «отрицание, противоположность» + νόμος «закон; норма») — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
