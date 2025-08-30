Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали

Новое исследование выявило тревожную тенденцию: обрушение ключевого атлантического течения перестало быть отдалённой перспективой.

Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения

По мнению учёных, подобные "сенсационные" результаты подчёркивают необходимость немедленного и значительного сокращения выбросов углекислого газа для предотвращения катастрофических последствий.

Обрушение АМОЦ неизбежно

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) играет важнейшую роль в глобальной климатической системе, перенося тёплую тропическую воду к Европе и Арктике. Там вода охлаждается, опускается и возвращается в виде глубинного противотока. Из-за климатических изменений АМОЦ уже достигла минимального уровня за последние 1600 лет.

Недавние климатические модели прогнозировали малую вероятность коллапса до 2100 года. Однако новый анализ, охватывающий период до 2300 и 2500 годов, указывает на то, что переломный момент, после которого обрушение АМОЦ станет неизбежным, может быть достигнут уже в ближайшие десятилетия, хотя сам коллапс может произойти через 50-100 лет.

Вероятность коллапса растёт

Исследование показывает, что при сохранении темпов роста выбросов углекислого газа в 70% случаев произойдёт коллапс. Даже при умеренных выбросах вероятность коллапса составляет 37%. Сценарий с низкими выбросами также несёт в себе 25% риска необратимого коллапса.

Ранее учёные подчёркивали, что коллапса АМОЦ необходимо избежать любой ценой. Это приведёт к смещению тропических дождей, от которых зависит сельское хозяйство миллионов людей, а также к экстремальным холодам зимой, засухам летом в Западной Европе и повышению уровня моря на полметра, пишет The Guardian.

Уточнения

Колла́пс (от лат. collapsus «упавший») — процесс разрушения какой-либо структуры под влиянием системного кризиса.



