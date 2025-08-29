Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В 2001 году британский инженер-электрик по имени Роджер Шоуер впервые представил миру устройство, получившее название EmDrive, или "невозможный двигатель".

Приставка "невозможный" возникла из-за утверждений создателя о том, что двигатель функционирует без какой-либо реакции, то есть без использования топлива, что напрямую противоречит фундаментальным законам физики, в частности, закону сохранения импульса.

От невозможного к реальному

Подобно любой идее, которая, казалось бы, идет вразрез с принципами Ньютона и Эйнштейна, EmDrive вызвал волну скепсиса и недоумения в научном сообществе. В конечном итоге, после двух десятилетий интенсивных исследований и испытаний, в 2021 году был сделан ожидаемый вывод: EmDrive оказался несостоятельным. Впрочем именно в этом и заключается суть научного метода — брать смелые, на первый взгляд, невыполнимые концепции, подвергать их тщательной проверке и, в конечном счете, приходить к однозначным заключениям (или совершать новые открытия, ведущие к другим выводам).

Работающий вопреки законам физики

Тем не менее, идея создания двигателя, не требующего топлива и работающего вопреки известным законам физики, не была похоронена вместе с EmDrive. Напротив, возник новый претендент, и его поддерживает бывший ученый из NASA.

Чарльз Булер, работая в NASA, принимал участие в создании лаборатории электростатики и физики поверхности в Космическом центре Кеннеди во Флориде, лаборатории, играющей ключевую роль в обеспечении безопасности ракет. Теперь, будучи сооснователем космической компании Exodus Propulsion Technologies, Булер заявил изданию The Debrief, что его команда разработала двигатель, основанный на "новой силе", выходящей за рамки известных законов физики, двигатель, способный преодолевать гравитацию без использования топлива.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой. В приближении малых, по сравнению со скоростью света, скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
