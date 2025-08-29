Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

"Зеркальная жизнь" — гипотетическая форма существования, основанная на микроорганизмах с молекулярной структурой, являющейся зеркальным отражением привычной.

Биотехнологии в современной медицине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Биотехнологии в современной медицине

Выживают в нестандартных условиях

Исследователи предупреждают о потенциальной угрозе, которую эти формы жизни могут представлять для человечества. Согласно информации, предоставленной изданием Foreign Affairs, их исключительная устойчивость и способность выживать в нестандартных условиях делают эту технологию одновременно ценным инструментом для науки и источником серьезной опасности, пишет argumenti.ru.

Несмотря на то, что создание первой подобной клетки может потребовать значительного времени, именно её уникальные характеристики могут привести к катастрофическим последствиям. В отличие от обычных эпидемий, такое распространение способно быстро охватить почву, воздушное пространство и водные ресурсы, разрушая экологические системы, уничтожая фитопланктон и приводя к масштабным потерям в сельском хозяйстве. Существующие антибиотики и противовирусные препараты окажутся неэффективными из-за иной молекулярной структуры этих организмов.

Нужны международные соглашения!

Учёные признают маловероятность реализации данной идеи, но даже минимальный риск требует принятия заблаговременных мер. Авторы подчеркивают необходимость заключения международных соглашений между государствами и усиление контроля не только внутри научного сообщества. В прошлом году группа из 38 учёных уже выразила обеспокоенность тем, что "зеркальные бактерии" могут обходить иммунные механизмы защиты и вызывать смертельные заболевания у людей, животных и растений.

Уточнения

Фитопланкто́н (от греч. φυτóν — растение и πλανκτον — блуждающий, странствующий) — часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
