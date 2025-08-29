Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы привыкли засыпать днём, чтобы восстановить силы? Именно эта привычка становится первым маркером скрытой угрозы
Автосалон превращается в театр: клиент приходит за одной машиной, а уезжает с другой и кредитом
Корни остаются голодными, даже если подкормок хватает: в чём главный враг урожая
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов

Феномен в мире роз: почему цветок из Луизианы выжил после урагана Катрина в 2005 году

3:01
Наука

Плакеминс (штат Луизиана, США) славится своими дарами моря и нефтегазовой добычей на континентальном шельфе. Здесь же произрастает необыкновенная роза, которая смогла пережить разрушительный ураган "Катрина" в августе 2005 года.

Роза
Фото: Own work by rosier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роза

Радующая глаз

Происхождение этого плетистого розового куста, ежегодно радующего глаз нежными цветами, остаётся тайной. Известно лишь, что он появился в саду Пегги Мартин в городе Феникс, примерно за шестнадцать лет до того, как ураган "Катрина" в 2005 году нанёс региону колоссальный ущерб, оцениваемый в 125 миллиардов долларов.

"В 1989 году мне её подарила подруга", — рассказывает Мартин. Подруга, в свою очередь, получила розу от своей свекрови. Несмотря на многолетние исследования и поиски, истинная родословная цветка остается невыясненной.

"Предположительно, она родом из 1800-х годов, возможно, из Европы. Но утверждать это наверняка мы не можем", — поделилась Мартин в интервью CNN.

Пережившая стихию

Особое внимание роза привлекла после урагана, когда стало известно, что она, вероятно, провела некоторое время под водой. Мартин утверждает, что это единственная из 450 старинных роз в её саду, пережившая стихию.

Доктор Уильям К. Уэлч, заслуженный профессор и консультант по ландшафтному садоводству Техасского университета A&M, автор книг о старинных розах, также не смог идентифицировать розу во время своего визита в 2003 году. Он взял черенки у Мартин и начал выращивать розу у себя, а после урагана "Катрина" увлекся ею еще больше.

Уэлч считает, что невероятная устойчивость розы может быть связана с её происхождением. Его коллега, доктор Грег Грант, садовод из Техасской сельскохозяйственной службы, согласен с этим.

Чрезвычайно живучая

Согласно информации от Американского общества розоводов, отправной точкой для появления современных роз стал 1867 год, когда селекционеры получили первый чайно-гибридный сорт. Данные сорта, как правило, характеризуются как требовательные к уходу и нуждаются в постоянном внимании.

Майк Шуп, возглавляющий Heritage Rose Foundation и являющийся автором книги "Императрица сада", отмечает:

"Считается, что такие розы — достаточно капризные растения, требующие опрыскивания и идеальных условий для роста. Это во многом обусловлено особенностями селекции: ради получения идеальных цветов пришлось пожертвовать характеристиками, позволявшими розам расти в обычных условиях."

Шуп также добавляет: "Если рассматривать розу в целом, то это чрезвычайно живучее растение".

Уточнения

Ураган «Катрина» (англ. Hurricane Katrina) — самый разрушительный тропический циклон в истории США, который произошёл в конце августа 2005 года. Его магнитуда достигла 5 категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона, что сделало его третьим по силе в сезоне 2005 года и восьмым по интенсивности ураганом Атлантического бассейна за всю историю наблюдений, после урагана Камилла 1969 года.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.