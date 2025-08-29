Феномен в мире роз: почему цветок из Луизианы выжил после урагана Катрина в 2005 году

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Плакеминс (штат Луизиана, США) славится своими дарами моря и нефтегазовой добычей на континентальном шельфе. Здесь же произрастает необыкновенная роза, которая смогла пережить разрушительный ураган "Катрина" в августе 2005 года.

Фото: Own work by rosier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роза

Радующая глаз

Происхождение этого плетистого розового куста, ежегодно радующего глаз нежными цветами, остаётся тайной. Известно лишь, что он появился в саду Пегги Мартин в городе Феникс, примерно за шестнадцать лет до того, как ураган "Катрина" в 2005 году нанёс региону колоссальный ущерб, оцениваемый в 125 миллиардов долларов.

"В 1989 году мне её подарила подруга", — рассказывает Мартин. Подруга, в свою очередь, получила розу от своей свекрови. Несмотря на многолетние исследования и поиски, истинная родословная цветка остается невыясненной. "Предположительно, она родом из 1800-х годов, возможно, из Европы. Но утверждать это наверняка мы не можем", — поделилась Мартин в интервью CNN.

Пережившая стихию

Особое внимание роза привлекла после урагана, когда стало известно, что она, вероятно, провела некоторое время под водой. Мартин утверждает, что это единственная из 450 старинных роз в её саду, пережившая стихию.

Доктор Уильям К. Уэлч, заслуженный профессор и консультант по ландшафтному садоводству Техасского университета A&M, автор книг о старинных розах, также не смог идентифицировать розу во время своего визита в 2003 году. Он взял черенки у Мартин и начал выращивать розу у себя, а после урагана "Катрина" увлекся ею еще больше.

Уэлч считает, что невероятная устойчивость розы может быть связана с её происхождением. Его коллега, доктор Грег Грант, садовод из Техасской сельскохозяйственной службы, согласен с этим.

Чрезвычайно живучая

Согласно информации от Американского общества розоводов, отправной точкой для появления современных роз стал 1867 год, когда селекционеры получили первый чайно-гибридный сорт. Данные сорта, как правило, характеризуются как требовательные к уходу и нуждаются в постоянном внимании.

Майк Шуп, возглавляющий Heritage Rose Foundation и являющийся автором книги "Императрица сада", отмечает:

"Считается, что такие розы — достаточно капризные растения, требующие опрыскивания и идеальных условий для роста. Это во многом обусловлено особенностями селекции: ради получения идеальных цветов пришлось пожертвовать характеристиками, позволявшими розам расти в обычных условиях." Шуп также добавляет: "Если рассматривать розу в целом, то это чрезвычайно живучее растение".

Уточнения

Ураган «Катрина» (англ. Hurricane Katrina) — самый разрушительный тропический циклон в истории США, который произошёл в конце августа 2005 года. Его магнитуда достигла 5 категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона, что сделало его третьим по силе в сезоне 2005 года и восьмым по интенсивности ураганом Атлантического бассейна за всю историю наблюдений, после урагана Камилла 1969 года.



