По следам предков: ДНК неандертальцев проливает свет на эволюцию человека

Современные люди и неандертальцы имели общего предка, проживавшего на африканском континенте, однако их эволюционные пути разошлись не позднее чем 500 000 лет назад.
Неандертальцы впервые появились в Европе и Азии около 400 000 лет назад, в то время как Homo sapiens развился в Африке примерно 300 000 лет назад, позднее распространившись на азиатские и европейские территории.
Вне африканского континента неандертальцы и Homo sapiens контактировали и вступали в брачные отношения, пока неандертальцы не исчезли около 40 000 лет назад. В настоящее время геномы большинства живущих людей, чьи предки мигрировали в Европу и Азию, содержат от 1 до 4 процентов неандертальской ДНК.
Археологические находки каменных орудий позволяют предположить, что неандертальцы могли достигать и восточных территорий, вплоть до Китая.
При обнаружении окаменелостей из Схула почти столетие назад, учёные предположили, что необычное строение найденных гоминидов могло быть результатом смешения двух видов. Однако, существовавшие в то время методы не позволяли провести детальный анализ костных останков.
Доктор Исраэль Хершковиц, ведущий автор исследования, утверждает, что скрещивание неандертальцев и Homo sapiens могло начаться почти на 100 000 лет раньше, чем предполагалось ранее. В новом исследовании учёные из Франции и Израиля использовали микрокомпьютерную томографию для получения крайне детализированных изображений структуры черепа и челюсти ребенка из Схула, после чего воссоздали 3D-модель костей.
Несмотря на то, что общая форма черепа, особенно изгиб свода вокруг мозга, напоминала череп Homo sapiens, структура костного лабиринта во внутреннем ухе, видимая только с помощью микро-КТ, более соответствовала анатомии неандертальцев. Форма нижней челюсти, внутренняя структура зубов и слабо развитая сеть кровеносных сосудов внутри черепа также обладали чертами, более характерными для неандертальцев.
Схул — пещера на горе Кармель в Израиле. Находится в 20 км к югу от города Хайфа и в 3 км от берега Средиземного моря.
