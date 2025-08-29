По следам предков: ДНК неандертальцев проливает свет на эволюцию человека

Современные люди и неандертальцы имели общего предка, проживавшего на африканском континенте, однако их эволюционные пути разошлись не позднее чем 500 000 лет назад.

Неандертальцы впервые появились в Европе и Азии около 400 000 лет назад, в то время как Homo sapiens развился в Африке примерно 300 000 лет назад, позднее распространившись на азиатские и европейские территории.

Вне африканского континента неандертальцы и Homo sapiens контактировали и вступали в брачные отношения, пока неандертальцы не исчезли около 40 000 лет назад. В настоящее время геномы большинства живущих людей, чьи предки мигрировали в Европу и Азию, содержат от 1 до 4 процентов неандертальской ДНК.

Археологические находки каменных орудий позволяют предположить, что неандертальцы могли достигать и восточных территорий, вплоть до Китая.

Смешение двух видов. Детальный анализ

При обнаружении окаменелостей из Схула почти столетие назад, учёные предположили, что необычное строение найденных гоминидов могло быть результатом смешения двух видов. Однако, существовавшие в то время методы не позволяли провести детальный анализ костных останков.

Доктор Исраэль Хершковиц, ведущий автор исследования, утверждает, что скрещивание неандертальцев и Homo sapiens могло начаться почти на 100 000 лет раньше, чем предполагалось ранее. В новом исследовании учёные из Франции и Израиля использовали микрокомпьютерную томографию для получения крайне детализированных изображений структуры черепа и челюсти ребенка из Схула, после чего воссоздали 3D-модель костей.

Несмотря на то, что общая форма черепа, особенно изгиб свода вокруг мозга, напоминала череп Homo sapiens, структура костного лабиринта во внутреннем ухе, видимая только с помощью микро-КТ, более соответствовала анатомии неандертальцев. Форма нижней челюсти, внутренняя структура зубов и слабо развитая сеть кровеносных сосудов внутри черепа также обладали чертами, более характерными для неандертальцев.

Схул — пещера на горе Кармель в Израиле. Находится в 20 км к югу от города Хайфа и в 3 км от берега Средиземного моря.



