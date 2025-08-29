НАСА раскрывает тайны Цереры: внутри карликовой планеты мог скрываться древний источник энергии

Новое исследование НАСА показало, что карликовая планета Церера когда-то обладала собственным "источником энергии". Он мог согревать её подземный океан и создавать условия для зарождения крошечных внеземных организмов.
Церера — крупнейший объект в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Её диаметр — около 950 км, что в четыре раза меньше Луны. Несмотря на скромные размеры, она стала единственной карликовой планетой во внутренней Солнечной системе.
Зонд NASA "Рассвет" с 2014 по 2018 год собирал данные о планете. Именно тогда появились первые доказательства: следы воды и соли на поверхности намекали на скрытый океан с рассолом и даже органическими соединениями. Но долгое время считалось, что у Цереры нет внутреннего источника тепла, необходимого для развития жизни.
В публикации Science Advances учёные создали компьютерные модели и выяснили, что миллиарды лет назад ядро Цереры выделяло огромное количество тепла.
Оно возникало за счёт распада радиоактивных изотопов и могло сохраняться от 0,5 до 2 миллиардов лет после формирования планеты. В пик температура достигала 280 °C.
Учёные предполагают, что тепло могло вызвать подводные гидротермальные источники, подобные тем, что питают жизнь в глубоководных районах Земли.
"Когда горячая вода из недр смешивается с океаном, это становится настоящим пиршеством для микробов", — объяснил автор работы Сэмюэл Курвиль.
Хотя ядро остыло около 2,5 млрд лет назад и если жизнь там когда-то возникала, она почти наверняка исчезла, открытие меняет подход к поиску внеземной биосферы.
Опыт Цереры помогает лучше понимать, как могут развиваться океанические миры в других уголках Солнечной системы.
