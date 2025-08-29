Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы
Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми
Ошибка осенью — и луковая грядка весной пустая: проверенный способ избежать провала
Ад на Солнце: за сутки там появилось 100 новых пятен

НАСА раскрывает тайны Цереры: внутри карликовой планеты мог скрываться древний источник энергии

2:16
Наука

Новое исследование НАСА показало, что карликовая планета Церера когда-то обладала собственным "источником энергии". Он мог согревать её подземный океан и создавать условия для зарождения крошечных внеземных организмов.

Церера
Фото: https://www.eso.org/public/images/eso1609a/ by ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers/N. Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Церера

Карликовая планета рядом

Церера — крупнейший объект в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Её диаметр — около 950 км, что в четыре раза меньше Луны. Несмотря на скромные размеры, она стала единственной карликовой планетой во внутренней Солнечной системе.

Миссия "Рассвет" и загадки океана

Зонд NASA "Рассвет" с 2014 по 2018 год собирал данные о планете. Именно тогда появились первые доказательства: следы воды и соли на поверхности намекали на скрытый океан с рассолом и даже органическими соединениями. Но долгое время считалось, что у Цереры нет внутреннего источника тепла, необходимого для развития жизни.

Открытие нового исследования

В публикации Science Advances учёные создали компьютерные модели и выяснили, что миллиарды лет назад ядро Цереры выделяло огромное количество тепла.

Оно возникало за счёт распада радиоактивных изотопов и могло сохраняться от 0,5 до 2 миллиардов лет после формирования планеты. В пик температура достигала 280 °C.

Возможный рай для микробов

Учёные предполагают, что тепло могло вызвать подводные гидротермальные источники, подобные тем, что питают жизнь в глубоководных районах Земли.

"Когда горячая вода из недр смешивается с океаном, это становится настоящим пиршеством для микробов", — объяснил автор работы Сэмюэл Курвиль.

Что дальше?

Хотя ядро остыло около 2,5 млрд лет назад и если жизнь там когда-то возникала, она почти наверняка исчезла, открытие меняет подход к поиску внеземной биосферы.

Опыт Цереры помогает лучше понимать, как могут развиваться океанические миры в других уголках Солнечной системы.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов. Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Ад на Солнце: за сутки там появилось 100 новых пятен
Летний загар испаряется, как отпуск? Эти привычки помогут сохранить его до самых морозов
Долговая яма больше не страшна: правительство РФ спасает регионы от кредитной кабалы
Кража души через зрачок: почему наши предки панически боялись смотреть кошкам в глаза
НАСА раскрывает тайны Цереры: внутри карликовой планеты мог скрываться древний источник энергии
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Тайная жизнь мышей и крыс у вас дома: эти 4 вещи манят грызунов как магнит
На фоне Парижа: Анфиса Чехова показала реакцию на предложение выйти замуж
Как защититься от слухов: три шага для спокойной жизни
Обезболивающее, которому доверяют миллионы, оказалось в числе тех, кто подталкивает мир к доантибиотиковой эпохе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.