НАСА раскрывает тайны Цереры: внутри карликовой планеты мог скрываться древний источник энергии

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование НАСА показало, что карликовая планета Церера когда-то обладала собственным "источником энергии". Он мог согревать её подземный океан и создавать условия для зарождения крошечных внеземных организмов.

Фото: https://www.eso.org/public/images/eso1609a/ by ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers/N. Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Церера

Карликовая планета рядом

Церера — крупнейший объект в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Её диаметр — около 950 км, что в четыре раза меньше Луны. Несмотря на скромные размеры, она стала единственной карликовой планетой во внутренней Солнечной системе.

Миссия "Рассвет" и загадки океана

Зонд NASA "Рассвет" с 2014 по 2018 год собирал данные о планете. Именно тогда появились первые доказательства: следы воды и соли на поверхности намекали на скрытый океан с рассолом и даже органическими соединениями. Но долгое время считалось, что у Цереры нет внутреннего источника тепла, необходимого для развития жизни.

Открытие нового исследования

В публикации Science Advances учёные создали компьютерные модели и выяснили, что миллиарды лет назад ядро Цереры выделяло огромное количество тепла.

Оно возникало за счёт распада радиоактивных изотопов и могло сохраняться от 0,5 до 2 миллиардов лет после формирования планеты. В пик температура достигала 280 °C.

Возможный рай для микробов

Учёные предполагают, что тепло могло вызвать подводные гидротермальные источники, подобные тем, что питают жизнь в глубоководных районах Земли.

"Когда горячая вода из недр смешивается с океаном, это становится настоящим пиршеством для микробов", — объяснил автор работы Сэмюэл Курвиль.

Что дальше?

Хотя ядро остыло около 2,5 млрд лет назад и если жизнь там когда-то возникала, она почти наверняка исчезла, открытие меняет подход к поиску внеземной биосферы.

Опыт Цереры помогает лучше понимать, как могут развиваться океанические миры в других уголках Солнечной системы.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов. Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории.

