Утерянный мир ожил: в Перу нашли гигантскую роспись с мифическими существами, которой 3000 лет

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

На северо-западе Перу археологи сделали открытие, которое по праву можно назвать сенсацией: в районе Уака-Йоланда обнаружена гигантская трёхмерная фреска возрастом около 3000 лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ археология, Перу, искусство

Синие, жёлтые, красные и чёрные краски до сих пор сохраняют яркость, а изображения рыб, звёзд и мифологических существ словно переносят в прошлое.

Уникальная находка

"Образы, декоративные приёмы и исключительная сохранность делают это открытие поистине беспрецедентным для региона", — рассказала археолог Сесилия Маурисио из Папского католического университета Перу.

Команда Маурисио начала раскопки в июле, и уже через неделю обнаружила эту фреску периода формирования (2000-1000 гг. до н. э.), когда в Перу появлялись первые сложные общества. Размер произведения впечатляет: почти 6 метров в длину и 2,9 метра в высоту.

Символы и образы

На южной части фрески видна огромная птица с распростёртыми крыльями и ромбовидным узором на голове — возможно, орёл или сокол. Северная часть украшена растениями, звёздами и человекоподобными фигурами, которые, по словам Маурисио, "похоже, изображают шаманов".

Учёные считают, что эти изображения некогда украшали внутренние помещения главного атриума храма.

Контекст и отличие

Поселение Уака-Йоланда, вероятно, существовало одновременно с Чавин-де-Уантар — важным ритуальным центром в Андах. Но если чавинские мастера изображали ягуаров и рептилий, то найденная фреска отражает прибрежную традицию — рыб, птиц и рыболовные сети.

Призыв к сохранению

В отличие от Чавина, Уака-Йоланда пока не имеет официального статуса охраняемого памятника. Поэтому Маурисио обращается к Министерству культуры и региональным властям с просьбой обеспечить защиту находки, чтобы сохранить это уникальное окно в прошлое.

Уточнения

Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú ), — государство в Южной Америке. Столица и крупнейший город — Лима, основной язык — испанский; в местах с преобладанием индейского населения официальными могут являться также местные языки, как например кечуа и аймара.

