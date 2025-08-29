Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Подводный мир хранит куда больше загадок, чем кажется. Новые исследования района Кампи Флегрей показали, что морское дно здесь далеко не так спокойно, как можно было подумать.

Подводный вулкан Кампи Флегрей
Фото: commons.wikimedia.org by Pacific Ring of Fire 2004 Expedition. NOAA Office of Ocean Exploration; Dr. Bob Embley, NOAA PMEL, Chief Scientist., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный вулкан Кампи Флегрей

Новые находки

Команда Национального института геофизики и вулканологии вместе с учёными CNR обнаружила ряд подводных структур в Кампи Флегрей, а также масштабный оползень рядом с островом Искья. Эти результаты стали итогом экспедиций 2022 года.

Подробности исследования

В статье, опубликованной в журнале Geomorphology, описаны данные, собранные при помощи магнитных измерений. Учёные выявили необычные аномалии, которые указывают на существование древнего затопленного вулкана.

Ещё одно открытие — гигантский подводный оползень, протянувшийся на десятки километров. По мнению специалистов, он связан с нестабильностью склонов вулканического происхождения.

Почему это важно

Исследователи отмечают, что выявленные магнитные особенности соответствуют не только известным разломам, но и совершенно новым подводным структурам. Эти данные могут указывать на то, что вулканическая активность в регионе всё ещё продолжается.

Взгляд в будущее

Понимание геологии Кампи Флегрей даёт возможность по-новому взглянуть на вулканические процессы и оценить потенциальные риски. Новые открытия приближают учёных к более точным прогнозам развития сейсмической и вулканической активности.

Уточнения

Флегрейские поля (итал. Campi Flegrei, от др.-греч. φλέγω — гореть) — крупный вулканический район, расположенный к западу от Неаполя (Италия) на берегу залива Поццуоли Вулканическая кальдера расположена преимущественно под водой; состоит из 24 кратеров и вулканических поднятий.

