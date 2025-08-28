В самое сердце туманности Бабочка: телескоп Джеймс Уэбб заглянул туда, куда ещё никто не смотрел

Совершенно новые изображения туманности Бабочка, снятые космическим телескопом "Джеймс Уэбб", раскрыли невиданную ранее структуру вещества, окружающего умирающую звезду.

Фото: ru.wikipedia.org by NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team. is licensed under free more info туманность Бабочка

Об этом сообщили ученые, представляющие коллаборацию НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

Сложные детали в центре галактики NGC 6302

Опубликованные фотографии демонстрируют сложные детали в центре галактики NGC 6302, находящейся на расстоянии около 3400 световых лет от нас в созвездии Скорпиона. Эта обширная область газа и пыли уже была предметом изучения телескопа "Хаббл", однако новые снимки "Уэбба", благодаря их высокому разрешению, обеспечивают беспрецедентную ясность в наблюдении за многослойными структурами.

Планетарные туманности возникают, когда звёзды-гиганты исчерпывают свои запасы топлива и сбрасывают внешние слои, обнажая горячее ядро, которое ионизирует и подсвечивает окружающий газ и пыль. Плотное пылевое облако формирует "тело" бабочки, создавая структуру, напоминающую пончик, которая блокирует свет и определяет необычную форму туманности.

Планетарные туманности

По словам представителей ЕКА, планетарные туманности — это одни из самых красивых и трудноуловимых объектов в космическом пространстве. Астрономам удалось впервые обнаружить центральную звезду туманности, скрытую плотной пылью, температура которой, по оценкам, достигает 220 000 кельвинов, что делает ее одной из самых горячих известных звезд в нашей Галактике.

Ученые также обнаружили молекулы на основе углерода, что стало неожиданным открытием. Предполагается, что эти молекулы образуются, когда выбросы от центральной звезды сталкиваются с окружающим газом, что может быть первым свидетельством образования таких молекул в богатой кислородом планетарной туманности, пишет New York Post.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).



