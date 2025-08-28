Панк из юрского периода: шипастый динозавр потряс учёных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Наука

Спикомеллус с эксцентричными, словно "панк-рокерскими" шипами, является старейшим известным анкилозавром, бродившим по Земле приблизительно 165 миллионов лет назад.

Раскопки динозавра
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Раскопки динозавра

В чём его необычность?

Отличительной чертой этого необычного существа были костяные шипы, покрывавшие его ребра. Учёные отмечают, что подобная уникальная черта ранее не наблюдалась ни у одного другого представителя позвоночных, как живущих в настоящее время, так и вымерших.

Анкилозавры представляли собой группу травоядных динозавров, славившихся своими бронированными телами, напоминающими танки, и булавовидными окончаниями хвостов.

Гигантские шипы

Останки, обнаруженные палеонтологами, позволили расширить первоначальное описание животного, которое базировалось лишь на одной реберной кости, найденной рядом с городом Бульман в Марокко.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, ископаемые останки также указывают на наличие у этого динозавра шипов длиной до 87 сантиметров, что, возможно, было еще больше при жизни, произраставших из костного воротника вокруг его шеи, пишет Daily Mail.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. В узкой морской полосе, разделяющей Марокко и Испанию, между двумя странами находятся спорные анклавы, а именно — Сеута, Мелилья и ряд островов. Столица — Рабат.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
