Панк из юрского периода: шипастый динозавр потряс учёных

Спикомеллус с эксцентричными, словно "панк-рокерскими" шипами, является старейшим известным анкилозавром, бродившим по Земле приблизительно 165 миллионов лет назад.
Отличительной чертой этого необычного существа были костяные шипы, покрывавшие его ребра. Учёные отмечают, что подобная уникальная черта ранее не наблюдалась ни у одного другого представителя позвоночных, как живущих в настоящее время, так и вымерших.
Анкилозавры представляли собой группу травоядных динозавров, славившихся своими бронированными телами, напоминающими танки, и булавовидными окончаниями хвостов.
Останки, обнаруженные палеонтологами, позволили расширить первоначальное описание животного, которое базировалось лишь на одной реберной кости, найденной рядом с городом Бульман в Марокко.
Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, ископаемые останки также указывают на наличие у этого динозавра шипов длиной до 87 сантиметров, что, возможно, было еще больше при жизни, произраставших из костного воротника вокруг его шеи, пишет Daily Mail.
Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. В узкой морской полосе, разделяющей Марокко и Испанию, между двумя странами находятся спорные анклавы, а именно — Сеута, Мелилья и ряд островов. Столица — Рабат.
