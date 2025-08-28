Камчатка в тисках стихии: ураган испытывает регион на прочность

Согласно заявлению синоптика Романа Вильфанда, Камчатка готовится к встрече с мощным ураганом, порывы ветра могут достигать до 47 метров в секунду.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шторм в океане

Ожидается, что штормовая погода также затронет Сахалин и Курильские острова. О других последствиях надвигающейся стихии рассказал Александр Ильин, метеоролог из прогностического центра "Метео". Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", помимо ливневых дождей, регион ожидает усиление ветра.

Порывы ветра до 36 метров в секунду

В текущие сутки в пределах циклона над Охотским морем прогнозируются порывы ветра до 30-35 метров в секунду. На суше эта скорость будет несколько ниже — 25-30 метров в секунду, отметил Ильин в интервью изданию. В настоящее время эпицентр циклона приходится на восточное побережье Сахалина, однако вскоре ситуация изменится.

10-метровые волны

В течение следующих 24 часов циклон переместится в район Курил и южной части Камчатки. Скорость ветра в порывах останется высокой — 23-28 метров в секунду. Это означает, что завтрашний ветер, хоть и останется штормовым, ослабеет по сравнению с сегодняшним ураганом, если оценивать по шкале Бофорта. Высота волн в открытом море может достигать десяти метров, заключил Ильин.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.



