Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет подтянутых рук и живота: эти отжимания превратят вас в фитнес-богиню за 30 дней
Секреты выбора сыра: 5 шагов к защите от подделки
Перекопка превращает грядки в пустыню: осенняя привычка, которая крадет урожай весны
Катализатора нет — а техосмотр пройти всё равно можно: новые правила ТО преподносят сюрприз
Жена Джигана готовится к съёмкам в кино с дочерью: что известно
Бактерии против лени: как тренировки переписывают организм изнутри
После этих слов Юрия Антонова вы точно загрустите: вот что из эпохи СССР стоит вернуть сегодня
Пока вы смеётесь, ваш кот видит галлюцинации: почему валерьянка — жестокий эксперимент над питомцем
Сон на диване может разрушить позвоночник: врачи рассказали, какие модели опасны для здоровья

Камчатка в тисках стихии: ураган испытывает регион на прочность

1:31
Наука

Согласно заявлению синоптика Романа Вильфанда, Камчатка готовится к встрече с мощным ураганом, порывы ветра могут достигать до 47 метров в секунду.

Шторм в океане
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шторм в океане

Ожидается, что штормовая погода также затронет Сахалин и Курильские острова. О других последствиях надвигающейся стихии рассказал Александр Ильин, метеоролог из прогностического центра "Метео". Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", помимо ливневых дождей, регион ожидает усиление ветра.

Порывы ветра до 36 метров в секунду

В текущие сутки в пределах циклона над Охотским морем прогнозируются порывы ветра до 30-35 метров в секунду. На суше эта скорость будет несколько ниже — 25-30 метров в секунду, отметил Ильин в интервью изданию. В настоящее время эпицентр циклона приходится на восточное побережье Сахалина, однако вскоре ситуация изменится.

10-метровые волны

В течение следующих 24 часов циклон переместится в район Курил и южной части Камчатки. Скорость ветра в порывах останется высокой — 23-28 метров в секунду. Это означает, что завтрашний ветер, хоть и останется штормовым, ослабеет по сравнению с сегодняшним ураганом, если оценивать по шкале Бофорта. Высота волн в открытом море может достигать десяти метров, заключил Ильин.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Домашние животные
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля
Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля
Последние материалы
102 дрона за ночь: Россия отражает массовую атаку с воздуха
Лето уходит, а сад требует жертв: три задачи, от которых зависит следующий сезон
Физическая активность как лекарство: бесплатный способ уменьшить алкогольную зависимость
5 миллионов россиян получат прибавку: как изменится МРОТ в 2026 году
Поцелуй для иного мира: как кошка забирает жизненную силу через морду
Голос уходит внезапно — как будто выключили звук в жизни: за этим может стоять больше, чем кажется
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Механика сдаёт позиции: как АКПП вытесняет ручку даже у тех, кто клялся не предать
"Чуть не потеряли себя как пару": Хилькевич честно рассказала о кризисе в браке
Этот рецепт свёл гостей с ума: фаршированные перцы без мяса вкуснее, чем классика в духовке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.