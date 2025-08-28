В недрах Юпитера нашли совсем не то, о чем все думают

Наука

Юпитер — единственная планета, которая чуть-чуть светится сама. Это отчасти делает звездой. Получается, внутри нее есть источник энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Nolesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Откуда появилась эта огромная планета, пока неизвестно. Многие считают, что это случилось из-за столкновений разных тел. Но учёные провели моделирование на мощных компьютерах и поняли, что они одно столкновение не могло породить Юпитер. Вместо этого оказалось, что Юпитер вполне мог сформироваться сам, постепенно заглатывая астероиды, пыль и кометы.

Интересно, что так формируются звезды, сообщили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Уточнения

Юпи́тер — самая большая планета в Солнечной системе, пятая по удалённости от Солнца.

