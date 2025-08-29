Сакские клинки всплыли из земли спустя 2700 лет — они подтверждают непрерывность культурных связей

На территории Казахстана археологи сделали открытие, которое стало важным вкладом в понимание истории региона. В Павлодарской области были найдены редкие бронзовые ножи, возраст которых превышает 2700 лет.

Место находки

Открытие произошло в районе Баянаул, в национальном парке Баян-Аул, недалеко от живописного озера Торайгыр. Здесь исследователи и студенты Университета Маргулана выявили новое захоронение, получившее название Торайгыр-7.

Редкие клинки сакской эпохи

Ножи относятся к раннему периоду сак — ираноязычного кочевого народа, населявшего Центральную Азию с VIII по III века до н. э. Саки оставили яркий след в истории, а их наиболее известным символом считается "Золотой человек" — воин, украшенный тысячами золотых деталей.

Древние металлургические технологии

По словам Елены Тушевой, главного хранителя археологической коллекции Университета Маргулана, ножи были изготовлены из местной бронзы с использованием высокоразвитых для того времени техник.

"По стилю клинки отражают характеристики раннего железного века, показывая, что регион уже развивал передовые технологии обработки металлов и поддерживал стабильные культурные связи в те времена", — отметила Тушева.

Значение находки

Эти ножи считаются одними из старейших бронзовых артефактов, когда-либо найденных в Павлодарской области. Они помогают проследить технологическую эволюцию и культурные процессы, происходившие в степях Казахстана.

Следы культуры Тасмола

На месте раскопок археологи также обнаружили останки людей, принадлежавших к тасмолской культуре, процветавшей между VII и III веками до н. э. Этот народ известен своими курганами с каменными выкладками и уникальными погребальными сооружениями, нередко ориентированными по астрономическим принципам.

Хорошо сохранившиеся останки

Студентка Ангелина Грищенко рассказала, что найденные скелеты сохранились в отличном состоянии. Это позволило исследователям определить возраст, пол и антропологические особенности людей.

Связь с бронзовым веком

Еще более глубокие слои захоронений содержали погребение андроновской культуры, что говорит о преемственности между бронзовым и железным веками. Эта находка подтверждает, что культурное развитие региона имело непрерывный характер.

Уточнения

Курга́н - погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли, камня, иногда настил из дёрна.

