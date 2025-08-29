Ледник отступил и открыл кладбище китов: Арктика раскрывает забытые катастрофы

На архипелаге Земля Франца-Иосифа российские ученые сделали открытие, которое уже называют уникальным. Отступающий ледник на острове Вильчека обнажил обширное скопление костных останков древних китов. По мнению исследователей, находка может многое рассказать о прошлом Арктики и изменениях климата.
Экспедиция "Арктический плавучий университет-2025" проводила обследование ледника, который в последние годы стремительно тает.
Сравнив свежие данные с космическими снимками двадцатилетней давности, ученые выяснили, что ледниковый купол острова разделился на две части. В результате этого процесса открылось несколько квадратных километров морской террасы. Именно там исследователи обнаружили "кладбище китов".
"Особенно впечатляет степень сохранности некоторых экземпляров", — отметил научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов.
По его словам, кости животных, оказавшиеся ближе к леднику, были буквально "законсервированы" во льду, что и позволило им сохраниться в отличном состоянии до наших дней.
Ученые предполагают, что столь большое количество останков связано с катастрофическим событием, произошедшим несколько тысяч лет назад. Это мог быть резкий климатический сдвиг, понижение уровня моря или тектонические процессы.
Помимо изучения палеонтологической находки, участники экспедиции продолжают мониторинг состояния мерзлоты. Особое внимание уделяется сезонно-талому слою и повторно-жильным льдам.
На мысе Желания (архипелаг Новая Земля) специалисты уже определили место для бурения термометрической скважины. Полученные данные помогут в будущем повысить безопасность Северного морского пути.
Находка древних скелетов стала еще одним свидетельством стремительных изменений, происходящих в Арктике. Отступающие ледники не только меняют облик ландшафта, но и открывают перед учеными новые возможности.
Каждый такой "подарок из прошлого" позволяет лучше понять историю планеты и влияние природных процессов на развитие экосистем.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.