2:26
Наука

На архипелаге Земля Франца-Иосифа российские ученые сделали открытие, которое уже называют уникальным. Отступающий ледник на острове Вильчека обнажил обширное скопление костных останков древних китов. По мнению исследователей, находка может многое рассказать о прошлом Арктики и изменениях климата.

Кладбище китов Арктики
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кладбище китов Арктики

Как была сделана находка

Экспедиция "Арктический плавучий университет-2025" проводила обследование ледника, который в последние годы стремительно тает.

Сравнив свежие данные с космическими снимками двадцатилетней давности, ученые выяснили, что ледниковый купол острова разделился на две части. В результате этого процесса открылось несколько квадратных километров морской террасы. Именно там исследователи обнаружили "кладбище китов".

Состояние скелетов

"Особенно впечатляет степень сохранности некоторых экземпляров", — отметил научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов.

По его словам, кости животных, оказавшиеся ближе к леднику, были буквально "законсервированы" во льду, что и позволило им сохраниться в отличном состоянии до наших дней.

Возможные причины массовой гибели

Ученые предполагают, что столь большое количество останков связано с катастрофическим событием, произошедшим несколько тысяч лет назад. Это мог быть резкий климатический сдвиг, понижение уровня моря или тектонические процессы.

Исследования вечной мерзлоты

Помимо изучения палеонтологической находки, участники экспедиции продолжают мониторинг состояния мерзлоты. Особое внимание уделяется сезонно-талому слою и повторно-жильным льдам.

На мысе Желания (архипелаг Новая Земля) специалисты уже определили место для бурения термометрической скважины. Полученные данные помогут в будущем повысить безопасность Северного морского пути.

Значение открытия

Находка древних скелетов стала еще одним свидетельством стремительных изменений, происходящих в Арктике. Отступающие ледники не только меняют облик ландшафта, но и открывают перед учеными новые возможности.

Каждый такой "подарок из прошлого" позволяет лучше понять историю планеты и влияние природных процессов на развитие экосистем.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
