Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый шаг может сжечь больше, чем тренажёр: секрет в ритме
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки

Нагрудник с тайными символами появился на свет спустя 3200 лет: археологи раскрыли ритуал древней элиты

3:20
Наука

Открытие в Южной Моравии стало настоящей сенсацией для археологов: в земле нашли бронзовый нагрудник воина с солнечными символами, которому более трёх тысяч лет. Такой редкий предмет не только поражает уровнем мастерства древних ремесленников, но и открывает новые представления о ритуалах и верованиях людей эпохи поздней бронзы.

Бронзовый нагрудник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бронзовый нагрудник

Доспех воинской элиты

Фрагмент доспеха вместе с наконечником копья, серпом и другими металлическими обломками был обнаружен на засекреченном участке Южной Моравии.

Один из бронзовых листов оказался сложенным, и исследователи установили, что это часть нагрудника. Возраст находки оценивается примерно в 3200 лет — это время, которое историки связывают с Троянской войной.

Такие изделия могли принадлежать лишь представителям воинской элиты. Производство бронзовых доспехов требовало огромного мастерства и значительных ресурсов, поэтому они были символом власти и высокого статуса.

Ритуальное "убийство" предметов

Специалисты отметили, что броня и сопутствующие предметы были преднамеренно повреждены: согнуты, сломаны и собраны вместе. По мнению археологов, речь идёт о ритуальном подношении.

Подобная практика была распространена в бронзовом веке по всей Европе — предметы "убивали", чтобы они больше не могли использоваться, а их сила и дух переходили в жертву богам или духам предков.

Важная деталь — клад находился за пределами жилых или погребальных зон. Чаще всего такие ритуальные тайники располагались вблизи источников, рек или на возвышенностях, считавшихся сакральными местами.

Солнечные символы и цифровая реконструкция

Для изучения артефакта археологи применили современные технологии: 3D-сканирование и цифровую реконструкцию. Это позволило "развернуть" сложенный металл и восстановить форму нагрудника.

На поверхности доспеха обнаружены отверстия в форме солнечного знака на уровне груди и треугольный орнамент в волнистой борозде. Такие детали могли иметь сакральное значение и символизировать защиту или связь с небесными божествами.

Археолог Алеш Навратиль подчеркнул важность работы с населением:

"Без сотрудничества с местными жителями гробница могла остаться нераскрытой. Ответственная совместная работа археологов и общественности жизненно важна для сохранения исторических артефактов и расширения наших знаний о древних культурах", — сказал археолог Алеш Навратиль.

Значение находки для региона

Этот нагрудник стал лишь вторым бронзовым доспехом такого типа, найденным на территории Чехии. Помимо своей редкости, артефакт имеет огромное культурное значение: он свидетельствует о том, что Южная Моравия была важным духовным центром в эпоху поздней бронзы.

Такие находки подтверждают, что местное население не только развивало ремесленные навыки, но и создавало сложные обрядовые практики, связанные с поклонением силам природы и обменом культурными традициями.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.