Израильская пещера сохранила тайну смерти: археологи нашли древнейшие захоронения мира

Археологи сделали в Израиле открытие, которое может изменить представления о зарождении погребальных практик. В пещере Тиншемет были найдены останки людей, возраст которых оценивается примерно в 100 000 лет. По мнению исследователей, это одно из древнейших известных захоронений в мире.

Уникальные условия сохранности

Климат региона сыграл ключевую роль: кости, инструменты, охра и даже следы древних костров сохранились в хорошем состоянии.

Дождевые воды, смешиваясь с пеплом и известняком, создали благоприятную среду для консервирования органики и камня. В одном из скелетов археологи увидели даже сцепленные пальцы рук и позу, напоминающую спящего человека.

Как хоронили древних людей

Скелеты были аккуратно уложены в ямах, часто в позе эмбриона. Рядом с ними находили предметы, не имевшие практической пользы в быту: базальтовые камни, кости животных, фрагменты охры. Ученые предполагают, что это были элементы ритуалов, связанных с почитанием умерших.

Коллекция охры в Тиншемет насчитывает более 500 фрагментов красного и оранжевого оттенков, некоторые из которых могли быть принесены издалека.

Сравнение с другими находками

Обнаруженные в Тиншемет останки усиливают значение предыдущих открытий в пещерах Схул и Кафзех, также расположенных в Израиле. Археологи считают, что именно в этот период начали формироваться первые похоронные практики, распространившиеся среди различных групп древних людей.

Кто были обитатели Тиншемет

Исследователи пока не могут дать точный ответ, к какому виду принадлежали найденные скелеты. Это могли быть неандертальцы, Homo sapiens, их гибриды или даже иной, пока неизвестный науке, тип человека. Работа над изучением останков продолжается.

Израиль как перекресток древних культур

Тысячи лет назад территория Израиля служила естественным мостом между Европой и Африкой. Здесь встречались и, вероятно, взаимодействовали неандертальцы и Homo sapiens. Такое "смешение" создавало условия для обмена знаниями, традициями и символами.

Первые проявления символической культуры

Археологи отмечают, что именно в этот период появляются украшения и рисунки, которые могли служить способом показать принадлежность к определенной группе. Это был шаг к формированию коллективной идентичности и разграничению понятий "мы" и "они".

"Смешение создавало возможности для обмена знаниями или выражения идентичности среди различных групп древних людей", — сказал ученый.

