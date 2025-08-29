Кольцо власти всплыло из земли Калиша: символ вождей оказался в польском лесу

В польском лесу произошло открытие, которое уже называют археологической сенсацией. Любитель-исследователь наткнулся на украшение, способное пролить свет на миграции и культурные связи древних народов Европы.
Недалеко от города Калиш кладоискатель из исследовательской группы SPŚH DENAR Kalisz Матеуш Ляхович обнаружил массивное золотое ожерелье. Первоначально артефакт приняли за фрагмент браслета, но его вес — 222 грамма — и форма указывают на другое предназначение.
Украшение отличается редкой сохранностью и целостностью. Его ярко-жёлтый цвет говорит о том, что оно изготовлено из почти чистого золота.
Исследователи предполагают, что находка может принадлежать готам — германскому народу, игравшему ключевую роль в миграциях позднеримского периода и эпохи Великого переселения народов.
Подобные кольцеобразные украшения находили и в Скандинавии, иногда с руническими надписями. Однако калишский экземпляр не имеет никаких знаков, что делает его ещё более загадочным.
По словам археолога Маржены Пшибылы, такие украшения считались престижными предметами в раннесредневековой культуре. Они упоминаются в "Старшей Эдде" и других источниках как символы королевской власти, богатства и щедрости.
"Золотые кольца часто дарились воинам правителями, укрепляя социальные и политические связи", — отметила археолог Маржена Пшибыла.
Эта традиция отражена не только в письменных памятниках, но и в археологических находках. Например, на камне из Тенгельгорды на Готланде изображены сцены вручения подобных колец.
Историки отмечают, что готы переселились из Скандинавии на южное побережье Балтики в первые века нашей эры. Они занимали земли вдоль нижней Вислы, Тухольские Боры и Крайну.
Их присутствие в Польше повлияло на развитие региона: готы активно контактировали со славянскими племенами, участвовали в торговле и сыграли заметную роль в миграционных процессах, изменивших карту Европы.
Золотое ожерелье из Калиша помогает лучше понять торговые пути и культурный обмен между готами и скандинавскими обществами. Такие находки становятся важными ключами к реконструкции истории раннесредневековой Европы и укрепляют представления о сложных связях между древними народами.
