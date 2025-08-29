Кольцо власти всплыло из земли Калиша: символ вождей оказался в польском лесу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Наука

В польском лесу произошло открытие, которое уже называют археологической сенсацией. Любитель-исследователь наткнулся на украшение, способное пролить свет на миграции и культурные связи древних народов Европы.

Золотой торк
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотой торк

Неожиданная находка в калишском лесу

Недалеко от города Калиш кладоискатель из исследовательской группы SPŚH DENAR Kalisz Матеуш Ляхович обнаружил массивное золотое ожерелье. Первоначально артефакт приняли за фрагмент браслета, но его вес — 222 грамма — и форма указывают на другое предназначение.

Украшение отличается редкой сохранностью и целостностью. Его ярко-жёлтый цвет говорит о том, что оно изготовлено из почти чистого золота.

Возможная связь с готами

Исследователи предполагают, что находка может принадлежать готам — германскому народу, игравшему ключевую роль в миграциях позднеримского периода и эпохи Великого переселения народов.

Подобные кольцеобразные украшения находили и в Скандинавии, иногда с руническими надписями. Однако калишский экземпляр не имеет никаких знаков, что делает его ещё более загадочным.

Символика золотых украшений

По словам археолога Маржены Пшибылы, такие украшения считались престижными предметами в раннесредневековой культуре. Они упоминаются в "Старшей Эдде" и других источниках как символы королевской власти, богатства и щедрости.

"Золотые кольца часто дарились воинам правителями, укрепляя социальные и политические связи", — отметила археолог Маржена Пшибыла.

Эта традиция отражена не только в письменных памятниках, но и в археологических находках. Например, на камне из Тенгельгорды на Готланде изображены сцены вручения подобных колец.

Готы и польские земли

Историки отмечают, что готы переселились из Скандинавии на южное побережье Балтики в первые века нашей эры. Они занимали земли вдоль нижней Вислы, Тухольские Боры и Крайну.

Их присутствие в Польше повлияло на развитие региона: готы активно контактировали со славянскими племенами, участвовали в торговле и сыграли заметную роль в миграционных процессах, изменивших карту Европы.

Историческое значение открытия

Золотое ожерелье из Калиша помогает лучше понять торговые пути и культурный обмен между готами и скандинавскими обществами. Такие находки становятся важными ключами к реконструкции истории раннесредневековой Европы и укрепляют представления о сложных связях между древними народами.

Уточнения

Историческая реконструкция - процесс воссоздания материальной или духовной культуры определённой исторической эпохи и региона (допустим, создание образца римского доспеха) либо воспроизведения исторического события (например, битвы при Аустерлице).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
