Пески пустыни раскрыли тайник коптов — город ожил спустя полторы тысячи лет

3:55
Наука

В Ливийской пустыне археологи сделали сенсационное открытие — они нашли остатки древнего города коптов, который существовал более 1500 лет назад. Этот памятник, получивший название Айн аль-Хараб, открывает перед исследователями уникальную страницу ранней истории христианства в Египте.

Древний город коптов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний город коптов

Сердце города — храмы

В центре древнего поселения сохранились две церкви. Первая — большая, напоминающая базилику, с просторным залом, разделённым колоннами. К югу от неё раскопаны хозяйственные постройки — склады, кухни и, возможно, помещения для собраний. Это подтверждает, что храм был не только духовным, но и общественным центром жизни.

Вторая церковь заметно меньше. Она окружена семью внешними колоннами, а внутри сохранились надписи на коптском языке. Эти строки, написанные более полутора тысяч лет назад, содержат молитвы и посвящения.

Уникальная роспись Христа

Одной из самых ярких находок стала настенная роспись, изображающая Иисуса Христа, совершающего чудо исцеления. Подобные изображения крайне редки для Ливийской пустыни.

Картина выполнена с использованием местных художественных техник — чётких контуров и земляных красителей, но при этом несёт христианскую символику. Такие фрески служили наглядным пособием для верующих, передавая основы веры через образность.

Жилая часть города

Помимо храмов археологи нашли остатки глинобитных домов. На некоторых стенах до сих пор сохранилась белая штукатурка. В больших вкопанных в землю кувшинах жители хранили зерно и продукты, в печах выпекали хлеб, а в мастерских — инструменты и изделия.

Среди находок — керамика, стеклянные сосуды и остраконы с надписями. Обнаружены также христианские погребения, что подтверждает религиозный характер поселения.

От античности к христианству

Айн аль-Хараб возник ещё в эпоху Птолемеев и Римской империи. Со временем здания античного периода стали использоваться для христианских богослужений. Это отражает масштабный религиозный перелом в Египте: после легализации христианства многие древние традиции переплелись с новой верой.

Наследие коптов

Копты считаются прямыми потомками древних египтян. Их язык — коптский — стал последней стадией развития египетского языка. Таким образом, они сохранили духовное и культурное наследие фараонов, вплетая его в христианскую традицию.

Христианизация Египта

С III по VII век Египет стал одним из важнейших центров христианского мира. Здесь зародилось монашество, идеи которого оказали огромное влияние на христианство всего Средиземноморья. Этот процесс был не просто религиозной реформой, а масштабным культурным поворотом, когда древние традиции соединились с новой верой.

Оазис как перекрёсток путей

Несмотря на то что Айн аль-Хараб находился в пустыне, он не был изолированным форпостом. Харга лежала на пересечении римских дорог и караванных маршрутов, связывая Египет с другими регионами. Благодаря этому христианская культура распространялась далеко за пределы долины Нила.

Значение открытия

Руины Айн аль-Хараба — это редкая возможность заглянуть в эпоху раннего христианства в Египте. Они доказывают, что вера коптов укоренилась не только в крупных городах, но и в отдалённых оазисах, где религия переплеталась с повседневной жизнью и культурным наследием древней цивилизации.

Уточнения

Фре́ска (от итал. fresco - свежий, аффреско (итал. affresco - по сырой штукатурке) — одна из техник стенных росписей, противоположность "альсекко" (росписи по сухому).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
