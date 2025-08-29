Цепь из глубины веков всплыла в псковской земле: находка меняет взгляд на связи Руси и Скандинавии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Наука

В Новоржевском районе Псковской области археологи сделали находку, которая стала настоящей сенсацией. В культурном слое поселения Горожане обнаружена цепь эпохи викингов, сохранившаяся необычайно хорошо для своего возраста.

Цепь эпохи викингов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цепь эпохи викингов

Артефакт длиной около 60 сантиметров выполнен в скандинавском стиле, на его концах расположены бронзовые и серебряные кольца.

Для чего нужен

По мнению специалистов, подобные цепи имели несколько функций. Они могли служить частью застежки для одежды, удерживая равнорукавную фибулу, или же крепиться к поясу, выполняя роль держателя для повседневных предметов — ножей, гребней или небольших инструментов.

Такое сочетание декоративности и практичности характерно для скандинавской материальной культуры раннего Средневековья.

Уникальная сохранность находки

Археологи признают, что увидеть вещь столь древнего времени в подобном состоянии — большая удача. Чаще всего предметы быта, найденные в поселениях, оказываются сильно поврежденными.

"Крайне редко можно найти артефакты в поселковом слое в таком прекрасном состоянии. Мы чувствуем себя очень счастливыми!" — отметили участники сообщества "Горожанское поселение".

Особую роль в сохранности находки сыграло место раскопок. Участок №4, где была найдена цепь, в советский период не подвергался вспашке, что позволило культурному слою остаться непотревоженным. Это дает археологам надежду на новые открытия в будущем.

Поселение Горожане и его значение

Горожане — один из значимых археологических памятников северо-запада России. Уже десятый сезон здесь ведутся раскопки, а территория регулярно преподносит исследователям сюрпризы.

Район богат историческими артефактами, ведь именно здесь проходили древние торговые пути, соединявшие Балтику с внутренними землями Руси. Это обстоятельство объясняет находки предметов скандинавского происхождения и подтверждает активные культурные связи региона с Северной Европой.

Археология и современность

Раскопки в Горожанах давно превратились не только в научный проект, но и в культурное событие. Этим летом здесь прошёл фестиваль "Историческая лаборатория", где местные жители и гости могли познакомиться с работой археологов и прикоснуться к наследию своей земли.

Подобные инициативы делают археологию ближе к обществу и помогают по-новому взглянуть на прошлое региона.

Находка в качестве доказательства

Находка цепи эпохи викингов в Псковской области ценна не только как образец скандинавского ремесла. Она становится наглядным доказательством того, что культурные и торговые контакты в раннем Средневековье были шире и теснее, чем принято считать.

Для исследователей это очередное подтверждение: северо-западные земли Руси были важной частью обширной системы обмена и взаимодействия между различными народами.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII-XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
