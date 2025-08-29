Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гайола манит красотой, но несёт беду: что скрывает самый опасный остров Италии
Иллюзия удовольствия: эта привычка лишает ребенка друзей и самооценки
Театр Модерн откроет новый сезон премьерой по Ремарку
Один штрих кистью — и нависшее веко исчезает с лица
Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо
Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов
Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок

Курганы рассыпали загадки по степи — находка может переписать историю Центральной Азии

Наука

Археологи в Западно-Казахстанской области сделали находку, которая способна существенно расширить знания о древних культурах Центральной Азии. В степях региона обнаружено около 150 курганов необычной формы, происхождение которых связывают с ранним железным веком.

Курганы степей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курганы степей

Загадочные захоронения степей

Находка выделяется среди других памятников археологии: формы курганов варьируются от круглых и прямоугольных до уникальных двойных колец.

Подобное разнообразие крайне редко встречается в евразийской степной зоне и указывает на существование сложных культурных традиций. Вероятно, здесь отражались различные социальные статусы и обрядовые практики.

Особый интерес вызвал курган с огромным рвом — его ширина достигает 140 метров. Подобные масштабы позволяют предположить, что в центре комплекса покоился человек, занимавший высокое положение в обществе.

Следы неизвестной цивилизации

Ученые не исключают, что комплекс может быть связан с сарматами — кочевыми племенами, населявшими степи. Однако необычные формы и структура погребений заставляют рассматривать версию о существовании более малоизученной или вовсе неизвестной цивилизации.

Подобные находки открывают новые возможности для исследований ранней истории региона. Каждый курган может хранить следы уникальных обрядов, а также артефакты, способные пролить свет на социальную структуру и мировоззрение древних обществ.

Легенды и поверья жителей

Для местных жителей эти места никогда не были простыми археологическими объектами. Курганы воспринимаются как сакральные точки, вокруг которых складываются легенды. Люди рассказывают о загадочных огнях, замеченных над степью, а также о странных явлениях: машины, проезжающие мимо, якобы сами собой глохнут.

Подобные истории показывают, что древний ландшафт остается частью живой культуры, соединяя прошлое с настоящим. Научное значение находки соседствует здесь с мистическим восприятием, создавая особую атмосферу вокруг комплекса.

Значение открытия

Комплекс из 150 курганов может стать важнейшим археологическим памятником, способным изменить представления об истории Центральной Азии. Он открывает возможность не только для изучения ранних цивилизаций, но и для понимания того, как древние культуры продолжают оказывать влияние на современные традиции и восприятие пространства.

Уточнения

Курга́н - погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли, камня, иногда настил из дёрна. Встречаются на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Последние материалы
Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо
Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов
Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом
Кошка — живой барометр вашего дома: какие её привычки кричат о надвигающейся беде
Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам
Невролог Гайфутдинов: менингококковая инфекция развивается за несколько часов
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.